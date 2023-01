Lecce-Milan, quasi 400 biglietti last minute ancora disponibili: i prezzi e come acquistarli

Lecce-Milan, ancora circa 400 biglietti a disposizione. Si tratta di quei tagliandi a "visibilità limitata" che il Lecce ha messo in vendita soltanto in un secondo momento rispetto alla prevendita ordinaria partita lunedì. Sembra quasi scontato un altro tutto esaurito, ormai una tradizione per il Via del Mare. Intanto, però, c'è ancora qualche possibilità di acquistare i biglietti. Si tratta di ticket di Tribuna Centrale Inferiore. I prezzi? 130 euro, più circa 7 euro di diritti per l'acquisto online.

Posti a visibilità limitata: che vuol dire?

I posti sono a visibilità ridotta, come ha spiegato il Lecce. Ma nella pratica cosa significa? Che si tratta di posti, nello specifico di quelli rimasti, delle prime due file (quelle più in basso) della Tribuna Centrale Inferiore. Per via delle panchine, ad esempio, una parte di campo potrebbe essere off-limits. Ma lo spettacolo sarà assicurato comunque.