Lecce da infarto, Lazio ribaltata in due minuti: festa al Via del Mare

Lecce da infarto: Lazio ribaltata in due minuti e prima vittoria in campionato con un'autentica impresa. Partita strana, giocata sul filo delle emozioni e sull'altalena dei momenti. Il Lecce era partito bene, dando l'impressione sin da subito di una squadra ben messa in campo, corta, con idee propositive interessanti. Poi al primo affondo il gol della Lazio, con il solito Ciro Immobile. Lo stesso attaccante della nazionale ha sfiorato il raddoppio alla fine del primo tempo. Il Lecce ha resistito, nella ripresa poi ha cambiato volto rispetto al finale di prima frazione. La squadra rientrata dagli spogliatoi è stata ancor più dinamica e corta, brava a far pressing. Diverse occasioni create, ma senza Falcone sarebbe stato due a zero. Straordinario l'intervento del portiere del Lecce su Pedro: con il piede spedisce la palla sul palo. E' la giocata che cambia il match. Prima Almqvist, con un bel tiro dai 16 metri, poi Di Francesco, bravo a raccogliere in area, ribaltano i biancocelesti. Via del Mare (con quasi 30mila spettatori) in estasi. Il Lecce resiste nel recupero e porta a casa tre punti d'oro. La squadra esce dal campo con il coro della Curva Nord: "Vi vogliamo così!".

Lecce-Lazio, diretta secondo tempo

51' Finita al Via del Mare.

42' CLAMOROSO AL VIA DEL MARE! DI FRANCESCO LA RIBALTA! Due a uno del Lecce.

40' GOL DEL LECCE!!! LA PAREGGIA ALMQVIST! Gran gol del calciatore svedese: raccoglie il pallone dal limite, controlla e calcia forte. Il Lecce la riprende.

38' Autentico miracolo di Wladimiro Falcone.

Tiro di Pedro dall'interno dell'area di rigore, il portiere del Lecce la devia col piede e la palla si stampa sul palo.

35' Calcio di punizione pericoloso per la Lazio: Luis Alberto spedisce fuori.

30' Ancora Lecce in pressing: Banda sbaglia dal limite di fondo e se la trascina oltre la linea.

26' Ammonito Isaksen.

25' Bel cross di Baschirotto, palla vagante in area e non ci arriva Gallo per questione di centimetri.

22' Il Lecce pressa: tre tiri in due minuti per i giallorossi, che adesso meriterebbero il pareggio.

20' Si riorganizza il Lecce: Baschirotto terzino destro, con Blin centrale di difesa.

19' Triplo cambio nel Lecce: Gallo per Dorgu, Blin per Gendrey, Kaba per Rafia.

18' Occasione Lecce! Gran giocata di Banda, che sterza in area e cerca Rafia: deviato il tiro dell'ex Pescara. Angolo.

15' Reagisce la Lazio: calcio d'angolo.

12' Adesso il Lecce spinge con convinzione: palla di poco fuori su tiro di Strefezza.

11' Almqvist al tiro dalla lunga distanza: Provedel blocca.

9' Partita bellissima adesso. Strefezza pericoloso su calcio di punizione, contropiede della Lazio, con Felipe Anderson che spreca da ottima posizione, tutto solo contro Falcone.

5' Gran partenza del Lecce, pericoloso in un paio di occasioni.

2' Subito Lecce pericoloso: Ramadani calcia alto da buona posizione.

1' Inizia la ripresa.

Lecce-Lazio, diretta primo tempo

Un Lecce coraggioso, ben messo in campo nei primi 45', è in svantaggio contro la Lazio. Partita piuttosto strana per la squadra di D'Aversa, brava in avvio a trovare la prima occasione da gol con Strefezza e coraggiosa anche nelle verticalizzazioni. La Lazio è passata in vantaggio alla prima vera occasione, con Immobile su suggerimento di Luis Alberto. I giallorossi hanno perso la bussola per qualche minuto, anche perché nel frattempo la Lazio ha trovato fertilità tra le linee. Buona reazione del Lecce nel finale di tempo, ma Immobile ha sfiorato il raddoppio. Uno a zero per i biancocelesti all'intervallo.

44' Lazio a un passo dal raddoppio: Immobile per Lazzari, buco nella difesa del Lecce, miracolo di Falcone con il piede d'appoggio.

42' Due corner consecutivi per il Lecce.

39' Lazio vicina al raddoppio: deviato il tiro di Zaccagni, poi un'altra conclusione alta.

38' Ora il Lecce sembra aver accusato il colpo psicologico dello svantaggio. La squadra di D'Aversa costruisce con meno facilità.

36' Ancora suggerimento di Luis Alberto verso l'area di rigore: palla troppo lunga.

33' Il Lecce soffre gli inserimenti di Luis Alberto tra le linee, la Lazio cerca di sfruttare la situazione. Nel complesso, però, la squadra di D'Aversa tiene bene il campo.

30' Reazione del Lecce, almeno dal punto di vista mentale. Buon atteggiamento dei giallorossi.

26' La Lazio è in vantaggio al Via del Mare. Al primo vero affondo invenzione di Luis Alberto, Immobile ci arriva in scivolata e beffa Falcone in uscita.

23' Calcio di punizione per il Lecce: fallo in attacco.

20' Prova ad attaccare anche la Lazio. Azione insistita, poi libera Gendrey.

17' Il Lecce ora si rende pericoloso con costanza. Conquistato un corner (senza esiti interessanti).

12' Ancora Lecce pericoloso! Banda controlla bene, poi calcia da posizione esterna. Controlla Provedel. Buon Lecce ora.

11' Strefezza dal limite dell'area di rigore: a lato di poco. Prima occasione per il Lecce.

5' Partita fin qui molto equilibrata. La Lazio cerca il possesso palla, il Lecce gioca con le linee molto strette tra loro in fase difensiva.

1' Partita iniziata!

20.47 Da brividi il ricordo del Via del Mare per Carlo Mazzone, con tanto di striscione della Curva Nord.

20.39 Prima dell'inizio della partita verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Carlo Mazzone, ex allenatore del Lecce, scomparso ieri.

20.35 Squadre nuovamente negli spogliatoi, tra poco si parte.

20.05 Non c'è Krstovic nel Lecce. L'acquisto più importante del mercato giallorosso è rientrato in patria per avere l'ok definitivo al visto.

20.03 Gioca Dorgu sulla sinistra, out Gallo (era recuperato ma non al meglio). In attacco tutto come previsto: Strefezza falso nueve, Banda e Almqvist ai lati.

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Lazio dallo stadio Via del Mare. Di seguito le formazioni delle due squadre.

Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Grendey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri