Calcio in lutto: morto Carlo Mazzone. Tre anni a Lecce e le salvezze con i giallorossi

Lutto nel mondo del calcio: morto Carlo Mazzone, allenatore anche della Roma. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara, era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Allenatore della "magica"

Amatissimo a Roma, squadra che ha allenato dal 1993 al 1996. I tre anni con i giallorossi furono caratterizzati da un settimo posto e due quinti posti. Durante la sua permanenza, lanciò in prima squadra Francesco Totti, con cui ha conservato nel corso degli anni un rapporto speciale.

Alla guida del Lecce

Dopo aver guidato il Bologna in Serie B riuscendo a centrare l'obiettivo della promozione in A nel 1986, Mazzone passò al Lecce in serie B. Subentrò a soli dieci giornate al termine del campionato. L'anno successivo centrò l'obiettivo della promozione portando i giallorossi in serie A, chiudendo il campionato al secondo posto a due punti dalla capolista Bologna.

𝑪𝒊𝒂𝒐 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓, 𝒅𝒂 𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒂 𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒈𝒈𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒆𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒐🖤 #CarloMazzone pic.twitter.com/P3GddCQm6Z — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 19, 2023

La sua permanenza nel Lecce proseguì per altri due anni Serie A, conquistando altre due salvezze storiche. Memorabile l'ultima giornata di campionato contro il Torino quando il Lecce conquistò matematicamente la salvezza.

"Ciao Mister - scrive l'Unione sportiva Lecce sui social - da te abbiamo imparato a fronteggiare tutti senza temere nessuno".