Lecce-Inter, probabili formazioni: dubbi in attacco per Baroni. Inzaghi recupera Brozo

Lecce-Inter apre il campionato di Serie A dei giallorossi domani sera. Baroni ha qualche dubbio di formazione, ma per il momento la vera incognita sembra riguardare soltanto chi giocherà in attacco tra Colombo e Ceesay. Inzaghi sorride per aver recuperato Brozovic. Le probabili formazioni di Lecce-Inter.

Lecce-Inter, le probabili formazioni: dubbio in attacco per Baroni

Un dubbio in attacco per Marco Baroni: Colombo o Ceesay? In vantaggio l'ex Milan, anche per quanto ha mostrato nel corso della partita contro il Cittadella, trovando il primo gol in giallorosso in una partita ufficiale. Accanto alla prima punta, Strefezza e Di Francesco. A centrocampo Bistrovic ed Helgason con Hjulmand. In difesa Blin-Cetin a fare da coppia centrale, a destra Gendrey e a sinistra Gallo.

Lecce-Inter, le probabili formazioni: rientra Brozovic

Il grande dubbio di formazione di Simone Inzaghi è sciolto: Brozovic è tornato ad allenarsi regolarmente e giocherà al centro della mediana. Il tecnico ricompone la coppia offensiva Lukaku-Lautaro.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.