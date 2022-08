Lecce-Inter, biglietti in vendita per meno di tre ore: tutto esaurito al Via del Mare

Lecce-Inter si giocherà con il tutto esaurito. E non è neppure una novità. I circa 10.000 (qualcuno in meno...) biglietti messi a disposizione dal club di Via Colonnello Costadura sono stati venduti nel giro di appena tre ore. Già attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 6 agosto, il pannello di vendita di VivaTicket segnalava una manciata di tagliandi ancora a disposizione, ma è un errore piuttosto solito del sistema: quando si prova ad acquistare il ticket, poi, non è disponibile. Questione di assestamento, piuttosto normale in caso di partite con richieste di pubblico così alte.

Lecce, i numeri degli abbonamenti

Pesano, chiaramente, i quasi 20.000 abbonati. Sono stati 19.750 coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento. Ed erano 15.857 gli spettatori presenti ieri sera per la partita di Coppa Italia persa contro il Cittadella.