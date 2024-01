Sta per salutare un altro capitano. Dopo Mancosu, Lucioni e Hjulmand via pure Strefezza. Per l'italo brasiliano finisce un ciclo, un'avventura durata dal 2021 ai primi giorni di questo 2024 quando mezza stagione di Serie A è andata via. Strefezza sta per salutare Lecce e il Lecce e scende in Serie B. Va a rinforzare una potenziale neopromossa in Serie A nel prossimo giugno: il Como. L'accelerata per il suo trasferimento si è avuta a metà settimana quando le due società hanno deciso di approfondire la trattativa dopo che i contatti tra il club comasco e il procuratore del calciatore erano stati avviati da giorni. Una partenza che era nell'aria. E la sfida contro la Juventus ha lanciato un segnale ancora più chiaro della posizione di Strefezza, al quale è stato preferito Pierotti, primo e unico acquisto finora di Corvino e Trinchera, sembrato ancora troppo imballato dalla preparazione precampionato che stava effettuando in Argentina con il Colon.

Strefezza saluta dopo aver vinto un campionato di Serie B e conquistato una salvezza. Nelle ultime tre stagioni, 23 gol in campionato. Fin qui ha giocato dodici partite da titolare. Ha segnato solo un gol in questo campionato, su rigore, alla Salernitana, alla terza giornata. Un anno fa era già a quota sei su otto centri finali. È stato il capocannoniere dello scorso campionato e nella stagione del ritorno in Serie A mise a segno 14 reti; solo Coda segnò di più. L'esterno offensivo italo brasiliano arrivò in giallorosso nel 2021 prelevato dalla Spal per 550 mila euro. Dalla sua cessione il club giallorosso ricava, quindi, una ricchissima plusvalenza. All'inizio di questo campionato Strefezza è stato anche impiegato da centravanti. La sua esplosione grazie al Lecce: nel 4-3-3 di Baroni, per due campionati, fu riutilizzato da esterno, un ruolo che aveva già fatto in passato.

In attesa dell'ufficialità resta da capire se oggi risulterà tra i convocati o se in attesa della fumata bianca resterà a casa. Oggi, intanto, l'allenatore giallorosso guiderà la squadra nell'allenamento di rifinitura in vista della partita contro il Genoa in programma domani alle ore 12.30.

Nell'albergo genovese che il Lecce ha scelto per trascorrere le ore della vigilia dovrebbe pure arrivare Lameck Banda. Il giocatore zambiano è atteso nelle prossime ore per aggregarsi alla comitiva leccese. Reduce dalla Coppa d'Africa in Costa d'Avorio (la sua nazionale non si è qualificata per gli Ottavi) dovrebbe accomodarsi in panchina e potrebbe giocare una parte di gara. Le scelte iniziali saranno altre. In attacco il tridente sarà lo stesso della sfida contro la Juventus: da destra a sinistra giocheranno Almqvist, Krstovic e Oudin. Anche in difesa le scelte sembrano scontate e dalla formazione di partenza non dovrebbero emergere novità. Quindi davanti a Falcone dovrebbero giocare Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Dorgu sarà regolarmente convocato. Il terzino della nazionale Under 21 danese ha assorbito lo stato influenzale che lo aveva leggermente colpito in settimana. A centrocampo D'Aversa riavrà Rafia. Il calciatore tunisino dovrebbe presentarsi questa mattina allo stadio Via del Mare e quindi salire sull'aereo che porterà la squadra a Genova. Non dovrebbe giocare dall'inizio. L'ultima partita in giallorosso giocata da Rafia è stata contro l'Atalanta, il 30 dicembre scorso. Rafia rimase fino al 72'. Finora ha saltato solo una partita, quella contro l'Udinese. In cabina di regia dirigerà Ramadani mentre l'ultimo posto dovrebbe essere occupato ancora da Gonzalez. Blin per il centrocampo e Sansone per l'attacco sembrano al momento alternative. Ieri mattina durante l'allenamento che la squadra ha svolto al Via del Mare D'Aversa ha potuto contare sull'intera rosa ad eccezione dell'infortunato Dermaku e dei tre nazionali impegnati in Coppa d'Africa. Questa mattina, sempre sul terreno dello stadio leccese, la seduta di rifinitura.