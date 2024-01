E' fatta: Strefezza al Como. Al Lecce 5 milioni di euro compresi i bonus

Gabriel Strefezza passa al Como. L'italo-brasiliano ha accettato l'offerta del club lariano che, da alcuni giorni, si era fatto avanti con una proposta molto interessante. Proposta che evidentemente ha trovato anche il consenso del Lecce che ha accettato di lasciar partire il capitano in cambio di una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Più precisamente: una base di 4 milioni di euro che entreranno di sicuro nelle casse del club di via Colonnello Costadura più una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi come, ad esempio, la promozione del Como in serie A entro le prossime due stagioni sportive. Con la cessione di Strefezza il Lecce ha messo a segno anche una importante plusvalenza tenuto conto che il suo cartellino era costato 550 mila euro.

Gabriel Strefezza chiude la sua esperienza con il Lecce con un bottino di 93 gare giocate e 25 gol segnati. Ora farà il possibile per rendere felici i tifosi del Como dopo aver fatto gioire quelli di fede giallorossa.