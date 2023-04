Bari, solo un pareggio con il Como. E il Genoa scappa via

Un Bari folle, tanto brutto nel primo tempo quanto bello nella ripresa, pareggia nel recupero contro il Como e si stacca dal Genoa, che adesso è a più sei sui biancorossi di Mignani.

I lariani passano in vantaggio dopo 18' con Ioannou, bravo a ribadire in rete una girata con il ginocchio di Gabrielloni. Dopo otto minuti il raddoppio di Cutrone, che sfrutta un passaggio a vuoto di Folorunsho in mezzo al campo.

La reazione arriva nel secondo tempo, quando Mignani lancia dentro Morachioli, che si prende la scena di prepotenza. Prima disegna per Cheddira il cross del gol che accorcia le distanze. Poi regala a Di Cesare la palla geniale del pareggio, a tempo quasi scaduto. Il tutto in 45' di grande intensità da parte del Bari.

Il Genoa vince con il Perugia e va di nuovo in fuga ma il Bari è vivo. E la partita si chiude con la Curva Nord che canta: "Vi vogliamo così".



Bari-Como 2-2

Marcatori: 18'pt Ioannou (C), 26'pt Cutrone (C), 3'st Cheddira (B), 48'st Di Cesare (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta (23'st Ricci), Maita, Benali (1'st Botta), Benedetti (40'st Esposito), Folorunsho, Antenucci (1'st Morachioli), Cheddira (27'st Ceter). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo. All. M. Mignani

Como (3-5-2): Gomis, Binks, Iovine, Gabrielloni (14'st Mancuso), Parigini (14'st Vignali), Bellemo (c), Canestrelli, Arrigoni (22'st Faragò), Odenthal, Ioannou, Cutrone (22'st Da Cunha; 45'st Blanco). A disp.: Ghidotti, Vigorito, Chejia, Blanco, Scaglia, Cerri, Tremolada. All. M. Longo

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova); assistenti: Sig. Matteo Bottegoni (Terni) e Sig. Tiziana Trasciatti (Foligno). Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Bordin (Bassano del Grappa). VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), AVAR: Alessandro Prontera (Bologna)

Note: ammoniti Mazzotta (B), Arrigoni (C), Vignali (C), Bellemo (C), Botta (B). Angoli: 8-6 Rec.: 2'pt; 9'st. Stadio San Nicola, Bari; nuvoloso, 18°C circa, terreno in perfette condizioni; 17.599 spettatori (7.651 abbonati; 69 ospiti)