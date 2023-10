Il Bari non c'è più, non basta Diaw: con il Como (in dieci) arriva solo un pari

Il Bari non c'è più. Pareggia contro il Como al San Nicola, dove non ha mai vinto quest'anno, va in vantaggio e viene rimontato. Non basta neppure la rete di Diaw, questa volta. Perché Bellemo pareggia poco dopo e il Como, nonostante l'uomo in meno (rosso a Kone al 6' st), resiste agli assalti dei biancorossi. Il San Nicola, record negativo di spettatori nel 2023, fischia. E canta: "Noi vogliamo un grande Bari".

Bari-Como 1-1, il tabellino

Marcatori: 19'st Diaw (B), 22'st Bellemo (C)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Koutsupias (13'st Diaw), Maiello (28'st Maita, 35'st Benali), Acampora, Aramu (35'st Bellomo), Sibilli (28'st Achik), Nasti. A disp.: Farroni, Matino, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-chukwu, Ricci.

All. M. Mignani

Como (3-4-2-1): Semper, Curto, Chajia (20'st Gabrielloni), Cutrone (33'st Baselli), Odenthal, Nielsen, Da Cunha (9'st Bellemo), Ioannou (33'st Verdi), Cassandro (20'st Vignali), Barba, Kone. A disp.: Vigorito, Sala, Solini, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia. All. M. Longo

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone (Pescara); assistenti: Sig. Damiano Di Iorio (VCO) e Sig. Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Quarto Ufficiale: Sig. Adolfo Baratta (Rossano). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Nasti (B), Cassandro (C), Maiello (B), Gabrielloni (C), Di Cesare (B)

Espulsi: 6'st doppio giallo a Kone

Angoli: 6-4

Rec.: 3'pt; 6'st

Note: 21'pt annullato dopo controllo VAR gol a Nasti;

Stadio San Nicola; 16.377 spettatori (8.809 abbonati; 88 tifosi ospiti)