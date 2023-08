La Prisma Taranto si presenta ai tifosi: «Roster competitivo»

TARANTO - Ai Giardini Virgilio la città di Taranto ha dato il suo primo saluto alla Gioiella Prisma Taranto volley che si appresta a disputare un’altra stagione nella serie A1 maschile di pallavolo. La squadra si è radunata davanti alle istituzioni e ai tifosi per un piacevole incontro informale con la presenza del presidentecon la vicepresidentessa, la dirigenza del club ionico, il vicesindaco Fabrizio Manzulli e l’assessore, gli sponsor. Il presidente Bongiovanni ha aperto i saluti: «C’è tanta emozione come ogni anno e io sono contento di stare insieme a voi, sono contento di stare con persone che dimostrano intelligenza e disponibilità, umanità. Ringrazio tutti dal più piccolo al più grande. Ringrazio tutti coloro che ci stanno dando una mano: siamo una grande famiglia, noi facciamo volley da 25 anni e amo avere legami forti con le persone, perché oggi bisogna voler bene alle persone garbate che tutti i giorni dimostrano l’affetto che noi abbiamo per questo sport che è uno sport umano, uno sport di famiglie che unisce la gente».