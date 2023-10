Parte oggi il 79° Campionato di “Superlega 2023-24 Credem Banca” e il primo match casalingo della Gioiella Prisma Taranto sarà in anticipo, oggi alle 16, al “PalaMazzola” contro Rana Verona.

Il presidente Bongiovanni

Dodici stagioni al vertice della Prisma Volley, il presidente Antonio Bongiovanni rappresenta ormai la massima figura del movimento pallavolistico ionico. Anche per il numero uno della Gioiella Prisma Taranto l’esordio in campionato rappresenta sempre un momento particolare. I bilanci si tireranno alla fine ma, la Gioiella Prisma Taranto edizione 2023/24, ha già dimostrato durante la preparazione estiva che, oltre ad essere una squadra dall’importante tasso tecnico, è un gruppo coeso e proprio sulla forza gruppo punta il presidente Antonio Bongiovanni: «Abbiamo allestito una squadra a nostra immagine e somiglianza, ovvero simile al nostro modo di pensare, di agire e di comportarci. I nostri sono tutti ragazzi meravigliosi, dediti al lavoro e che non hanno secondi fini. E’ proprio questo che ci ha stimolato. Il gruppo è fantastico, certamente tutto può essere migliorato e migliorabile ma siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto finora». Nonostante la decisione di alzare l’asticella rispetto la scorsa stagione l’obiettivo della Gioiella Prisma Taranto resta sempre una tranquilla salvezza. «Mi auguro che tutti i complimenti che stiamo ricevendo siano un vaticinio importante e un augurio – prosegue Antonio Bongiovanni. Speriamo di fare sempre qualcosa in più, non per noi stessi ma per tutta la nostra gente, le persone comuni che credono nel sano valore dello sport. Una cosa è certa, ci prodigheremo come non mai per far stare bene sia i giocatori che i collaboratori e tutto il gruppo. Ovviamente sarà solo il campo alla fine a giudicare il nostro operato ma siamo fiduciosi». Nel frattempo continua la prevendita dei tagliandi per assistere all’incontro di domani e Antonio Bongiovanni auspica che il settimo uomo in campo si proprio il pubblico: «I tarantini sono brave persone, mi attendo che i nostri concittadini accorrano in massa al PalaMazzola. Spero facciano di tutto per incitarci e spingerci a fare sempre meglio. I ragazzi si sono preparati bene e il nostro mister sa bene cosa fare. Abbiamo puntato su di lui proprio per la sua competenza e professionalità; tecnicamente è davvero preparato e nutriamo piena fiducia nei suoi confronti».

Il coach Mastrangelo