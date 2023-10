La Gioiella Prisma Taranto al torneo "Spirito di Squadra" / Il programma

L’edizione 2023 di Spirito di Squadra è in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre. A un anno di distanza dalla prima partecipazione al torneo, riecco la Gioiella Prisma Taranto : la formazione pugliese, affidata da quest’anno al neo coach, punta a recitare un ruolo importante nel massimo campionato nazionale affidandosi all’esperienza di Filippo Lanza, rientrato in Italia dopo le esperienze maturate in Polonia, e alla qualità del nazionale statunitense Kyle Russell e all’entusiasmo dell’altro statunitense Jeffrey Jendryk e del giovane Lorenzo Sala, arrivato da Modena. Non manca all’appello neppure, che da quest’anno ha rivoluzionato i quadri societari dopo la fine dell’esperienza Top Volley: la compagine pontina ha cambiato pelle anche in campo, con il neo tecnico Guillermo Falasca che potrà contare su un roster molto giovane, nel quale spicca il libero Alessandro Piccinelli (ex Perugia) e lo schiacciatore Pavle Peric, nazionale serbo. Prima partecipazione assoluta per la, con Jacopo Cuttini in panchina e una bella nidiata di giovani, tra cui il figlio d’arte Davide Gardini, il belga Mathijs Desmet e il centrale olandese Fabian Plak. Infine, prima assoluta per i greci del, uno dei club storici del panorama ellenico, con 20 scudetti in bacheca e tante partecipazioni alle competizioni continentali. Nelle file del verdi di Atene c’è anche un po’ di Italia, dal momento che dalla scorsa stagione l’opposto titolare risponde al nome di Jiri Kovar, ex bandiera della Lube con un passato importante anche in nazionale.UNO SGUARDO AL CIELO. L’organizzazione è al lavoro da mesi per mettere in piedi una macchina che come sempre farà affidamento sulla straordinaria capacità degli eugubini di cooperare per la buona riuscita dell’evento. Quest’anno ci sarà un motivo in più per far si che l’evento possa in qualche modo rivelarsi all’altezza delle aspettative: Spirito di Squadra nacque infatti nel 2013 per ricordare la memoria di Francesco Rampini, giocatore e allenatore prematuramente scomparso in un incidente stradale, col papà Giampietro che per anni ha rappresentato un traino infaticabile, nonché una presenza fondamentale per la realizzazione della manifestazione. La sua scomparsa, avvenuta ad aprile, ha lasciato un vuoto enorme che tutta l’organizzazione proverà a colmare cercando di allestire un’edizione che ne sappia valorizzare al meglio la memoria.PROGRAMMA:Nella giornata di sabato si svolgeranno le semifinali con le squadre così accoppiate:ORE 15:00 => I° PARTITA TORNEO – PANATHINAIKOS vs TARANTO;– ORE 18:00 => II° PARTITA TORNEO – CISTERNA VOLLEY vs PALLAVOLO PADOVA;Domenica:ORE 15:00 => FINALE ¾ POSTO;– A SEGUIRE => PREMIAZIONE ¾ POSTO; – ESIBIZIONE SBANDIERATORI DI GUBBIO;– ORE 17:00 => INIZIO RISCALDAMENTO PRE-PARTITA FINALE ½ POSTO;– ORE 18:00 => FINALE ½ POSTO;– A SEGUIRE => PREMIAZIONE ½ POSTO