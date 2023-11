La Prisma Taranto a caccia del primo acuto. Monza e Perugia i prossimi avversari

Cresce l’attesa in casa Gioiella Prisma Taranto per l’incontro valevole per la quinta giornata di Superlega Credem Banca contro la Sir Susa Vim Perugia. L’incontro si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 18 presso il PalaMazzola. A tal proposito il club ha comunicato ieri che dalle 9.00 di oggi sarà attiva la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita. Gli stessi sono acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B o presso il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o tramite il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it. Taranto ha iniziato il campionato con tre sconfitte in altrettanti incontri. Nell’ordine sconfitta per 3-1 al PalaMazzola contro Verona il 22 ottobre, sconfitta a Trento per 3-2 il 28 ottobre, sconfitta al PalaMazzola per 3-2 contro Padova lo scorso 5 novembre. Dunque i rossoblù, con 5 set vinti e 9 persi, occupano la penultima posizione in classifica con 2 punti. Peggio, al momento, ha fatto solo Milano che è dodicesima e ultima con un solo punto. La classifica è guidata da Piacenza che viaggia a punteggio pieno sia come punti che come set vinti. Ovvio, dunque, che i prossimi impegni saranno di fondamentale importanza, in casa rossoblù, per risalire la graduatoria. Prima del match di mercoledì 15 contro Perugia, tuttavia, la Gioiella Prisma Taranto è attesa dal confronto esterno contro Monza per un match valido per la quarta giornata.

Si giocherà domenica 12 novembre alle 17 in terra brianzola.

Contro Padova, impostasi al tie-break (22-25, 25-15, 25-20, 18-25, 16-18) dopo un match lungo e difficile, non sono bastate le prove di Gutierrez e Lanza che nonostante i numeri (21 punti e 16) hanno avuto un rendimento incostante. I padroni di casa infatti dopo aver perso il primo parziale, vincono con più determinazione il secondo e terzo per poi perdere lucidità e concretezza soprattutto in attacco. Scambi lunghi e faticosi hanno portato infine l’ago della bilancia in favore degli ospiti che portano a casa due punti preziosi. Le dichiarazioni del libero Marco Rizzo: «Purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare il vantaggio riproponendo lo stesso copione di Trento, dobbiamo sederci a tavolino e vedere tutte le scelte che sono state fatte. Dobbiamo essere più pronti e lucidi in partite come queste, ora ripartiamo da capo con attenzione perché il campionato non ci aspetta».