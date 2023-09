Krstovic esce in barella durante Montenegro-Bulgaria. Il Lecce: «Sostituito per affaticamento»

“L’U.S.Lecce comunica che, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, il calciatore Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo della gara Montenegro-Bulgaria per conati di vomito dovuti ad affaticamento”. Così il comunicato del club giallorosso a seguito della sostituzione di Krstovic nel corso della citata partita valevole per la qualificazione ai prossimi Europei e vinta dal Montenegro per 2-1. Una sostituzione, al 76’, dopo un contrasto di gioco con un avversario che aveva fatto preoccupare i tifosi montenegrini e giallorossi a causa dell’uscita in barella del giocatore.