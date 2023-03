Qui Inter, Inzaghi elogia il Lecce: «Squadra in forma, sta facendo bene». Ma avverte: «Noi siamo arrabbiati»

Arrabbiati e attenti. Simone Inzaghi detta la strada all'Inter alla vigilia della partita contro il Lecce. Il tecnico dell'Inter fa i complimenti ai giallorossi per il campionato portato avanti fino a questo momento. Ma avverte: «Siamo arrabbiati e non vediamo l'ora di scendere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Per battere la discontinuità dobbiamo avere grande concentrazione. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo quale quello che siamo».

Sul Lecce Inzaghi ha parole d'elogio: «Troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio. Loro stanno facendo un ottimo campionato, dovremo fare tanta attenzione perché le partite sono tutte difficili». E la partita dell'andata lo ha dimostrato: è servito un gol a tempo praticamente scaduto ai nerazzurri per espugnare il Via del Mare.

Le ultime di formazione

Inzaghi dovrà sciogliere ancora qualche dubbio: più Lukaku che Dzeko davanti, mentre Dimarco se dovesse recuperare andrà in panchina e giocherà titolare Gosens.