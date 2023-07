Funziona l’asse tra il Taranto e la Serie A. Dopo aver praticamente raggiunto l’accordo con Jordan Boli, terzino classe 2002 dell’Empoli, sarebbe tutto fatto anche con il Sassuolo per l’approdo in prestito alla corte di Ezio Capuano di Luigi Samele. Sarebbe, dopo De Sarlo, il secondo colpo per l’attacco del Taranto. Nato a Foggia nel 2002, è cresciuto nelle giovanili rossonere e in Puglia, in questo primo scorcio di carriera, si è messo in mostra anche con Monopoli (da cui fu prelevato proprio dai neroverdi nel 2021) e nella scorsa stagione, da gennaio a giugno, con il Cerignola. Per lui 51 presenze nel massimo campionato di Primavera con 16 reti segnate e 24 apparizioni nel girone C di Serie C; in Serie A, 2 presenze e un assist. Allo Iacovone avrebbe così la possibilità di continuare a crescere. Sul fronte uscite, invece, resta da valutare la posizione di Provenzano. Comincia, seppur lentamente, a muoversi anche il mercato in entrata della Virtus Francavilla a pochi giorni dall’inizio del pre-campionato (il 17 è in programma il ritrovo). Estate di profonda rivoluzione doveva essere e così è fino a questo momento. Dopo l’esterno Simone Nicoli, piace Luca Ricci, esperto difensore 34enne, con un passato importante anche in Serie B e reduce da una stagione sfortunata, con la fascia al braccio, alla Viterbese retrocessa in Serie D. È fatta anche per Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà del Parma, giovane interessante e primo rinforzo offensivo. Allo stesso tempo, però, i biancazzurri si apprestano a salutare Riccardo Idda: l’esperto centrale, capitano nominato la scorsa estate da Calabro, ha deciso di riavvicinarsi a casa e firmerà un contratto che lo legherà alla Torres. Sarà addio anche con Pasquale Maiorino: raggiunta l’intesa con il Picerno per la cessione. Intanto trattativa avanzata con l’Alessandria per uno scambio di cartellini: Arensi Rota in Puglia ed Elimelech Enyan sulla strada verso il Piemonte. Capitolo portiere: l’obiettivo è regalare al nuovo allenatore un profilo di esperienza e personalità, ma al momento non risultano esserci piste concrete.

L’estremo difensore, invece, è il primo colpo di mercato del Brindisi (che oggi, attraverso una conferenza stampa, presenterà il nuovo staff medico e il progetto del “Brindisi-Lab”): si tratta di Mirko Albertazzi, 26enne che arriva dal Picerno e firmerà un contratto biennale con gli adriatici. Decisiva l’accelerata delle scorse ore, sul calciatore c’erano anche altre società del girone C. Mentre non tornerà da Danucci il giovane Paolo Vismara: il classe 2003, protagonista della promozione tra i professionisti della società del presidente Arigliano, dovrebbe ricominciare da Trento. Le priorità restano comunque le riconferme, tra le quali non c’è quella del capitano Simone D’Anna, deciso a ricominciare dal Nardò: ieri, a tal proposito, è arrivata anche l’ufficialità del divorzio. “Le nostre strade si dividono, ma ciò che abbiamo realizzato insieme ci unirà per sempre. In bocca al lupo, Capitano”, il post sui social del club biancazzurro. C’è fiducia, invece, per quanto riguarda la permanenza al Fanuzzi di Malik Opoola: le parti continueranno a lavorare per raggiungere un’intesa. Per l’attacco è tornato di moda il profilo di Sylla, anche lui lo scorso anno ad Alessandria con Cerri: è un profilo che piace, che darebbe peso alla manovra offensiva, ma va sottolineato come al momento non ci sia stato un affondo deciso. Tante le squadre interessate alla punta di proprietà del Pordenone, fin qui solo sondaggi con il procuratore del calciatore (lo segue anche il Foggia). Brindisi che, come promesso, dal direttore generale Valentini in conferenza stampa, altri rinforzi per il prossimo campionato di Lega Pro.