Brindisi, cori razzisti a Tortona. Vitucci: «Peccato sentire qualche scemo dire "terroni, terroni"». La risposta del club: «Urlavano "leoni"»

Al termine di una gara punto a punto l'Happy Casa Brindisi cade a Tortona contro la formazione di Remondino per 81-77. Partita molto fisica e dalle forti emozioni. La squadra di Vitucci si fa preferire nei rimbalzi offensivi (13-8) ma paga la scarsa percentuale sui tiri da due (43%). I 23 punti di Harper e i 19 di Christon assicurano ai piemontesi il successo, per i biancazzurri in doppia cifra ci sono Perkins (14), Bowman (11) e Reed (10), quest'ultimo fermato nell'azione che poteva cambiare le sorti dell'incontro. Poi il quarto fallo di Perkins che manda in lunetta gli avversari per i liberi che sancisono la seconda sconfitta di Brindisi nelle ultime otto partite. Rammarico ma consapevolezza dei propri mezzi per i biancoazzurri, che riprenderanno la propria marcia martedì 11 aprile a Scafati.

In sala stampa

Così Frank Vitucci nella sala stampa dell'impianto piemontese appena dopo la sirena del 40'. «E' stata una partita molto intensa nella quale, nonostante qualche errore, la mia squadra ha tenuto botta, producendo uno sforzo importante nel finale per risalire la china e giocarsi fino in fondo le sue chance, che però non siamo riusciti a concretizzare nonostante ne abbiamo avuto l'occasione. L'idea sull'ultimo possesso di Reed era quella giusta, ovvero attaccare il ferro con l'uno contro uno che è nelle sue corse. Purtroppo abbiamo sbagliato due tiri da vicinissimi al canestro che sono usciti per un non nulla. Devo però dire che ancora una volta abbiamo dimostrato grande reazione e grande volontà di reagire, anche mentalmente. Non ci siamo infatti abbattuti e nell'ultimo quarto siamo riusciti a recuperare il gap cercando di cambiare un po' gli assetti in campo».

L'ultimo pensiero espresso dall'allenatore veneziano è molto chiaro. «E' molto bello venire a giocare qui», dice, «perché c'è un ambiente entusiasta e in crescita, ma è un peccato sentire il coro di qualche scemo dire "terroni, terroni", che stride non poco. Mi chiedo perché. Guardatevi la partita, godetevi lo spettacolo, godetevi il fatto di avere una bella squadra, fischiate se dovete fischiare, ma questi cori proprio no, non ci stanno proprio».

La risposta arriva dal presidente di Derthona, Marco Picchi. «Sono molto dispiaciuto - ha commentato a "Il Piccolo" - per quello che Vitucci ha detto in sala stampa. E’ stata una partita bella, un anticipo playoff tra due squadre che magari si incontreranno nella post season. La panchina ospite ha voluto caricare di agonismo con una viva partecipazione già dai primi minuti. Ma la partita è stata corretta. E non c’è stato nessuno coro razzista nei confronti di Brindisi. Credo che Vitucci abbia frainteso il coro “Leoni-Leoni”. Epiteti razzisti nel mondo Derthona Basket non ce ne sono. Sono sinceramente stupito».

TORTONA-BRINDISI 81-77

(22-17, 39-39, 64-52, 81-77)

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA: Christon 19 (7/12, 1/3, 3 r,), Candi (0/3, 0/1, 3 r.), Tavernelli 1, Nikolic (1 r.), Filloy 9 (2/3, 1/5, 3 r.), Severini 9 (3/4, 1/4, 2 r.), Harper 23 (6/8, 2/5, 4 r.), Cain 3 (2/4, 6 r.), Radosevic 2 (0/2, 0/2, 2 r.), Macura 14 (3/5, 1/3, 8 r.), Filoni ne, Mortellaro ne. All.: Ramondino.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 7 (3/6, 0/1, 5 r,), Reed 10 (1/4, 0/5, 4 r.), Bowman 11 (3/8, 1/6, 5 r.), Harrison 9 (1/3, 1/4, 4 r.), Mascolo 7 (2/3, 1/3, 2 r.), Lamb 4 (2/4, 0/1), Mezzanotte 8 (1/3, 2/5, 6 r.), Riismaa 3 (1/1 da 3, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 3 r.), Perkins 14 (4/9, 1/3, 3 r.), Buttiglione ne, Bocevski. All.: Vitucci.

ARBITRI: Mazzoni – Gonella – Di Francesco.

NOTE - Tiri liberi: Tortona 14/18, Brindisi 18/22. Perc. tiro: Tortona 29/64 (6/23 da tre, ro 8, rd 33), Brindisi 26/72 (7/28 da tre, ro 13, rd 28). Fallo tecnico: coach Vitucci al 10’ (20-15).