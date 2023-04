Nardò, show con Smith, Zugno e La Torre. Trapani si arrende

Non poteva sperare in una partenza migliore l’Hdl Nardò all’alba della seconda fase del campionato di basket di serie A2. Inseriti nel Girone bianco, i granata escono dai blocchi alla grande conquistando un successo strameritato nonostante le assenze di Poletti, Borra, Stojanovic e Baldasso, presente in panchina solo per onor di firma. Con due giovani di belle speranze (Buscicchio e Baccassino) che rispondono presente quando coach Di Carlo decide di gettarli nella mischia e con Donda quasi subito fuori dai giochi per raggiunto limiti di falli, i granata compiono un vero capolavoro. La loro impronta si manifesta nell’immediatezza (31-20 in avvio di seconda frazione), prima di un passaggio a vuoto che, di colpo, li vede precipitare sul -6 (35-41 e 6-21 di break al minuto 17), ma le cose sono immediatamente messe a posto (46-43) mentre Ruben Zugno (16 punti nel terzo periodo) e Buscicchio fanno 72-63 al 30’21”. È l’allungo decisivo. I granata scappano definitivamente via con La Torre (5 di fila), Baccassino (tripla) e Smith (in una foto d'archivio) che fissano l’86-68 al 34’40”, chiudendo con anticipo la contesa.

Nardò-Trapani 101-86

Parziali - 29-20, 46-43, 69-64

Hdl Nardò: Smith 32, Buscicchio 8, Baccassino 4, Zugno 30, La Torre 27, Donda. N.e.: Poletti, Baldasso, Stojanovic, Antonaci, Borra. All.: Di Carlo.

2B Control Trapani: Massone 29, Tsetserukou 8, Romeo 5, Minore 2, Dancetovic, Gualana 14, Mollura 5, Renzi 11, Davis-Smith 12. N.e.: Kovachev. All.: Parente.

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Praticò.

Note: Tiri da due: Nardò 16/30, Trapani 18/34. Tiri da tre: Nardò 16/39, Trapani 15/44. Tiri liberi: Nardò 21/23, Trapani 5/10. Rimbalzi: Nardò 38 (La Torre 11), Trapani 48 (Massone 11). Valutazione: Nardò 117 (Zugno 36), Trapani 94 (Massone 32). Usc. 5 f.: Donda, Mollura.