Happy Casa Brindisi, tre vittorie di fila. Il presidente Marino: "A Reggio Emilia con fiducia" L'intervista video

Tre vittorie consecutive, morale alto e grande fiducia in vista del prossimo impegno. E' la fotografia della Happy Casa Brindisi che prepara il match di domenica sera, ore 19, in trasferta contro Reggio Emilia. Le due vittorie in Fiba Europe Cup (in Olanda col Groningen e mercoledì scorso in casa con gli estoni del Kalev/Cramo di Tallin) e la convincente affermazione con Brescia, al PalaPentassuglia, nella quarta giornata del campionato di serie A (ora i biancazzurri sono a due vinte e due perse) hanno confermato il processo di crescita del roster di coach Vitucci. Il presidente del sodalizio brindisino Fernando Marino analizza lo stato di forma della squadra e le difficoltà che presenta la gara con Reggio Emilia. Ecco la videointervista di Liberato Casole.