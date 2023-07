La strada per l’Europa è tracciata. Da ieri la Happy Casa Brindisi conosce il suo percorso all’interno della fase preliminare della Basketball Champions League. A Miens, paesino del Canton Vaud (nel distretto di Nyon) che ospita la Patrick Baumann House of Basketball, si è tenuto infatti il sorteggio della B asket Champions League edizione 2023/2024. Saranno i romeni d i Oradea gli avversari degli uomini di coach Fabio Corbani nel turno inaugurale dei preliminari della competizione. L’urna ha così decretato il tabellone del girone 2 dove 8 squadre – tra le quali le italiane Brindisi e Varese – si giocheranno l’unico pass di accesso per la stagione regolare.

Sarà un girone ad eliminazione diretta sin da subito, dai quarti di finale fino alla finale. Tre potenziali partite che si giocheranno tutte nella sede unica di Antalya, Turchia, dal 25 settembre all’1 ottobre (il calendario delle date verrà pubblicato nei prossimi giorni). Nel suo quarto di finale la truppa biancazzurra affronterà un avversario che, tra gli altri, può contare sulla riconferma del playmaker statunitense Erick Neal, alla sua seconda stagione con la maglia della compagine romena, viaggiando nel 2022/2023 a 12,8 punti, 6,1 assist, 3,2 rimbalzi, 1,3 palle recuperate in quasi 24 minuti a partita con il 56% da due, il 36% da dietro l’arco e l’87% dalla line della carità. In Fiba Europe Cup il giocatore nativo di Dallas ha collezionato invece 12 presenze con 15,2 punti di media (tirando con il 65% da 2, 39% da tre e 94% a cronometro fermo), oltre a 7.1 assist, 2.5 rimbalzi e 2.3 recuperi in 26 minuti a partita. In caso di vittoria, in semifinale la Happy Casa giocherà contro la vincente del match tra gli olandesi dell’Heroes Den Bosch e i tedeschi del BC Gottingen. Dall’altra parte del tabellone Varese sfiderà i serbi del FMP Soccerbet Belgrado (SRB) mentre i francesi dello Cholet se la vedranno contro la formazione belga del Telenet Antwerp Giants. Se Bayehe e compagni dovessero vincere il loro girone eliminatorio – con eventuale derby contro Varese - verranno poi inseriti nel gruppo C di regular season (pure questo sorteggiato ieri) che comprende i tedeschi di Ludwigsburg, i turchi del Darussafaka Istanbul e gli estoni del Vef Riga .

