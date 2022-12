Prima della sosta del campionato per i Mondiali in Qatar, in casa Lecce la copertina se la sono presa, oltre a Baschirotto, pure Colombo, Di Francesco e Banda. Tre attaccanti con mansioni differenti. Che parlano con i gol. Più Colombo che Di Francesco e Banda, ma se le reti arrivano pure dall’ex Spal e dal giocatore zambiano tanto meglio. È scontato aspettarsi i gol di un attaccante. Un dovere per chi calpesta l’erba nel recinto della difesa avversaria. Ma i riflettori li merita pure Antonino Gallo, o Tony come si fa chiamare. Anche il terzino palermitano era un debuttante in Serie A. Tre anni fa aveva 19 anni e fu ritenuto troppo giovane per il palcoscenico del pallone più ambito in Italia. Così fece le valigie quando forse, prevedendo la terribile pandemia che avrebbe sconvolto anche il mondo del calcio, sarebbe servito anche lui nei mesi in cui il campionato riprese e la rosa del Lecce, non extra large, pagò per qualche infortunio di troppo. Se non altro avrebbe fatto esperienza. Ma ormai è acqua passata.

L'ascesa

Gallo, insieme a Bleve, rappresenta l’unico legame con la precedente gestione tecnica targata Meluso prima del nuovo avvento di Pantaleo Corvino. Anche il nuovo corso ha scommesso sul biondo terzino siciliano, considerato una pedina che poteva essere utile alla squadra, che stava per finire nelle mani di Corini. Ma facciamo rapidamente un salto in avanti. Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata promozione. Le presenze furono 26 e alla fine vinse la concorrenza con Barreca. Nello scorso torneo arrivò pure il primo gol in giallorosso, contro la Cremonese, al Via del Mare. Un pomeriggio da incorniciare perché in quella partita provocò l’autogol di Okoli, che valse il successo in extremis contro una diretta concorrente. Se l’anno scorso, nel ritiro di Folgaria, Baroni aveva solo Gallo come principale interprete della corsia mancina (Vera non convinse e alla fine fu ceduto al Cosenza, in Serie B), quest’anno tra le montagne della località trentina la staffetta è iniziata subito perché in ritiro c’era pure Frabotta, il calciatore arrivato dalla Juventus con tanta voglia di riscatto. Ma l’avventura dello juventino è terminata subito e in casa giallorossa è arrivato Giuseppe Pezzella. Giusto e necessario avere due interpreti per ruolo. Chi sta meglio, gioca. E in questo campionato, di Serie A, Gallo ha rimesso la freccia. Superato qualche timore iniziale e anche reverenziale nei confronti di avversari più famosi, il terzino palermitano si è fatto largo sulla propria fascia. Ora avanza affondando bene la falcata e a testa alta.

I numeri