Ezequiel Schelotto giocherà in Puglia. L'ex Inter ha firmato con un club di Serie D

Colpo a effetto del Barletta che, nelle prossime ore, annuncerà l'ingaggio dell'ex Inter Ezequiel Schelotto. Conta 155 presenze in A: l'esterno offensivo è reduce dall'esperienza nella B argentina, ma la sua consacrazione avvenne nella cadetteria italiana ai tempi del Cesena (2008/09). Per lui anche una presenza in Nazionale durante l'era Prandelli. Lunedì sera atterrerà a Bari.