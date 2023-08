Ecco il calendario, subito derby Taranto-Foggia. Il Brindisi a Potenza

La serie C ha varato gironi e calendario per la prossima stagione. Si parte il 3 settembre, data da confermare. Esordio di fuoco per il Taranto che riceverà il Foggia allo "Iacovone". Un settembre impegnativo: Picerno fuori e Messina in casa le successive due partite, dopo di che due trasferte consecutive sui campi di Benevento (ritorno di un grande classico) e Monterosi. L'esordio del Brindisi sarà in trasferta, in casa del Potenza di Alberto Colombo; l'ultima, invece, allo stadio Fanuzzi contro la Turris. Un avvio piuttosto impegnativo: dopo i lucani, infatti, Catania, Cerignola e Benevento, un trittico di fuoco che metterà subito alla prova gli uomini di Danucci. Inizio di campionato impegnativo quello che attende la Virtus Francavilla, dal 3 settembre in poi. Nelle prime quattro partite, la squadra di Villa affronterà in sequenza, in casa, il Picerno, rivelazione della scorsa stagione, fuori casa il Benevento, appena retrocesso dalla serie B, fuori casa il Foggia, che vuole anch’esso fare una stagione importante. Il Cerignola esordità in casa contro il Messina. Il Monopoli deve ancora attendere il suo avversario: nel girone C manca ancora una squadra indicata, infatti, nei calendari con una “X”, e la prima giornata riceverà proprio i biancoverdi.

L'incognita verrà sciolta dopo le decisioni del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul destino di Lecco (riammesso in Serie B) e Reggina (escluso dal campionato cadetto). A riempire la casella potrebbe essere la Casertana, in odore di ripescaggio.