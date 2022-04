De Laurentiis gela il Bari: «Se non vinceremo i ricorsi in Figc, cederemo il club». Il video

De Laurentiis pronto a vendere il Bari? Questo traspare, sempre che il ricorso contro la decisione della Figc di non consentire la multiproprietà non venga vinto. Aurelio, papà del presidente del Bari Luigi, patron dei biancorossi e numero uno del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Dazn.

Le parole di Aurelio De Laurentiis sul Bari

«Bari ha un popolo straordinario, se ne sta interessando mio figlio, Luigi. Ha fatto un ottimo lavoro. C'è una legge, un regolamento, che ha fatto la Federcalcio, sul quale io non sono d'accordo. Pensate che la Uefa consente a un padre e a un figlio di avere due club che partecipano alle coppe europee. Se continuerà a esistere questa autoritaria, più che autorevole, decisione di Gabriele Gravina, perché l'ha fatto lui di testa sua e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto, ce ne faremo una ragione e il Bari sarà venduto. Bari ha un milione e duecentomila tifosi, numeri da far invidia alla Serie A, ce la metteremo tutta per portare questo club in A»

