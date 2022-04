Jovanotti a lezione di barese con Saturnino: ci pensa Gianluca Petrella

La diretta Instagram ha raccolto migliaia di like. Perché in vista del Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è andato a lezione di barese dal musicista Gianluca Petrella, insieme a Saturnino che fa parte della sua band. La gag è avvenuta durante una sessione di prove in preparazione del tour che farà tappa il 30 e 31 luglio sul lungomare Pietro Mennea di Barletta. In quella occasione ci sarà anche il trombonista di Bari. Il suo accento made in Puglia ha dato il la all'ironia e alle imitazioni, tutte da ridere.