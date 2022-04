Il Bari giocherà sabato prossimo in casa contro il Sudtirol per la Supercoppa di Serie C. I sorteggi sono stati effettuati oggi pomeriggio. Il regolamento prevede, poi, in caso di vittoria una gara a Modena il 14 maggio, ancora di sabato. In caso di pareggio o sconfitta contro la squadra di Bolzano, invece, la trasferta di Modena è prevista per il 7 maggio.