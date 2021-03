Brindisi-Virtus Bologna live

Brindisi-Virtus Bologna

Primo quarto

Al "PalaPentassuglia" si avverte la tensione per l'importanza della sfida. Brindisi parte con Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins. La Virtus risponde con Marcovic, Belinelli, Weems, Ricci, Tessitori. Squadre contratte, il punteggio di 5-4 dopo tre minuti lo dimostra. Brindisi comincia a carburare, su Bostic c'è un fallo su tiro da tre e su Perkins gli arbitri fischiano l'antisportivo a Tessitori, così l'Happy Casa fa 7/7 ai liberi che compensa uno 0/3 dall'arco. Perkins sottocanestro ingaggia un bel duello con Gamble, poi Djordjevic manda in campo l'uomo-assist Teodosic. Ma dalla prima palla intercettata al fuoriclasse serbo che frutta il contropiede di Thompson la sensazione è che Brindisi sia consapevole di cosa fare per limitare il numero 44. Su Teodosic gli arbitri fischiano anche l'infrazione di passi, Thompson mette dentro una tripla e Vitucci invece mette dentro Bell e Udom. Ma la Virtus è lì: Teodosic confeziona il "tiro da 4", ma Bell segna la tripla che chiude il primo quarto con Brindisi in vantaggio di uno (24-23).

Secondo quarto

Thompson, Bell, Willis, Visconti, Udom in campo nel secondo quarto per Brindisi. Ruota anche la Virtus con Paiola, Alibegovic, Teodosic, Abass, Hunter. Gara punto a punto con il genio di Teodisic a trascinare le "V nere". Torna Bostic in campo, rifiata Thompson dopo 9 punti e 1 fallo, Perkins sottocanestro ha la meglio anche contro Hunter e Bostic mette dentro un'altra tripla. Sul 38-36 Djordjevic ferma la partita a 3'12'' dalla fine con Brindisi che tira con il 50% e la Virtus con il 47%.