Il Venezia passeggia a Bari: 3-0 e primo ko per Marino

Il Venezia passeggia in casa del Bari. Tre a zero e prima sconfitta della gestione Marino per i biancorossi. Partita a tratti surreale al San Nicola, sotto una fitta pioggia e il forte vento: Pierini ha portato in vantaggio i veneti alla mezzora dopo una gran bella azione corale. Il Bari ha reagito, cercando di raddrizzare una partita piuttosto complicata. Marino ha buttato nella mischia Achik, Akpa-Chukwu e Maita, ma non è servito. Allo scadere dei 90 minuti Tessman ha trovato il gol sfruttando un contropiede e uno scontro tra Brenno e Pucino. Al 52' il 3-0 di Dembele, con i giochi già chiusi e il tracollo mentale del Bari ormai avvenuto.

Bari-Venezia 0-3

Marcatori: 30'pt Pierini (V), 45'st Tessmann (V), 52'st Dembele (V)

Bari (3-4-1-2): Brenno, Pucino (49'st Bellomo), Di Cesare (c), Vicari, Dorval (34'st Akpa-Chukwu), Benali (34'st Acampora), Koutsoupias (20'st Maita), Ricci, Sibilli, Aramu (1'st Achik), Nasti.

A disp.: Pissardo, Matino, Astrologo, Diaw, Zuzek, Edjouma, Frabotta. All. P. Marino

Venezia (4-4-2): Bruno Bertinato, Busio (40'st Lella), Zampano (c), Tessmann, Gytkjaer, Pierini (40'st Tcherychev), Altare, Johnsen (25'st Olivieri, 33'st Jajalo), Candela, Sverko, Ellertsson (33'st Dembele). A disp.: Joronen, Grandi, Modolo, Mikaelsson, Ullmann, Andersen. All. P. Vanoli

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Edoardo Raspolini (Livorno) e Sig. Nicolò Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Sig. Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Ammoniti: Benali (B), Nasti (B), Maita (B)

Espulsi:

Angoli: 8-2

Rec.: 3'pt; 9'st

Note: prima del via, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, uno dei palloni speciali con cui scenderanno in campo le due squadre, è stato consegnato a Marika Massara, Presidente del Centro Antiviolenza di Bari.

Stadio San Nicola; pioggia a tratti torrenziale, 10°C, terreno in buone condizioni; 16.458 spettatori (8.809 abbonati; 121 tifosi ospiti)