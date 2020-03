Felleca: “Il Foggia in C sul campo oppure tramite ripescaggio”

Roberto Felleca, patron del Foggia ha rassicurato i propri tifosi: "I nostri programmi sono confermati, stiano tranquilli i nostri tifosi. Siamo la migliore seconda, classifica alla mano, sarebbe giusto ripescarci qualora i campionati finissero qui. Pur avendo la promozione in tasca, vorremmo però. tornare a giocare perché vogliamo completare l'opera". Nessun contrasto con il Bitonto: "Noi ragioniamo solo pensando al Foggia. Se ritornassimo a giocare a un mese dallo stop dei campionati, si partirebbe tutti alla pari sia dal punto di vista fisico che d a quello atletico e lo spettacolo per i tifosi credo non mancherebbe".

Ultimo aggiornamento: 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA