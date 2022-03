Will Smith, schiaffo in diretta a Chris Rock (per una battuta sulla moglie). Poi vince l'Oscar come migliore attore e si commuove

Momento di tensione sul palco degli Oscar a Los Angeles. Il comico americano Chris Rock stava presentando il miglior documentario ma una sua battuta sulla moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, non è piaciuta all'attore. Che si è alzato dal suo posto, è salito sul palco e ha tirato un pugno sul viso di Chris Rock. Poi, una volta tornato a sedersi, ha urlato di non ripetere mai più il nome della moglie. Sui social la scena è diventata virale e in milioni hanno cominciato a chiedersi se quel momento fosse reale oppure preparato a tavolino. Ma a guardare la reazione dei presenti (e anche il volto gonfio e l'imbarazzo di Chris Rock nei secondi successivi) la scena non è sembrata fin da subito frutto di pianificazione. Ed è diventata l'argomento centrale, a Hollywood così come in tutto il mondo.

Per il momento non è prevista alcuna ripercussione dal punto di vista giudiziario: questo perché Chris Rock non ha intenzione di denunciarlo. Se Rock, che ha sei mesi di tempo per cambiare idea, avesse denunciato l'attore il vincitore dell'Oscar per «king Richard» avrebbe potuto essere condannato fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari.

L'Academy «non perdona la violenza in nessuna forma», ha fatto sapere in un tweet l'organizzazione. E anche il figlio di Will Smith, Jaden, ha detto la sua sui social: «Così si fa», ha detto il ragazzo commentando su Twitter la reazione paterna alla battuta fatta da Rock sulla testa rasata di sua madre.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

La battuta che non è piaciuta a Will Smith

Chris Rock ha scherzato sulla perdita di capelli della moglie di Will Smith. Proprio Jada Pinkett Smith ha più volte raccontato la sua condizione: «Io e questa alopecia diventeremo amici», aveva scritto nel 2018 su Instagram. Will Smith si è alzato dal suo posto e dopo avergli rifilato un pugno è tornato a sedersi e ha urlato al comico: «Chiudi quella fott... bocca, non parlare mai più di mia moglie».

«Guardate: è comparsa così - aveva detto Jada Pinkett -. Per me ora è più difficile nascondere, per questo ho deciso di condividere con voi così che non abbiate domande. Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne - prosegue nel video su Instagram indicando il capo - Meglio dirvelo così lo sapete e non penserete che mi sono fatta operare al cervello o qualcosa del genere». Jada ha anche condiviso una "soluzione" sulle nuove zone calve e, mostrando una riga al centro della testa, aveva spiegato: «Metterò degli strass o delle coroncine decorative perché il sorriso è fondamentale».

Did Will Smith really just open hand smack Chris Rock on live tv and tell him to keep Jada’s name out of his fucking mouth?!?!



And then Chris Rock just kept it going?!



HOLY SHIT — Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) March 28, 2022

Il premio come miglior attore protagonista

Poco dopo Will Smith è dovuto tornare sul palco per ricevere l'Oscar come miglior attore protagonista per il suo ruolo di Richard Williams nel film Una famiglia vincente - King Richard: «Era un difensore accanito della sua famiglia. In questo momento della mia vita io sono sopraffatto per quello che Dio mi chiede di fare e di essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per le mie persone. Per fare quello che facciamo dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, ci sono persone che non portano rispetto e bisogna tenere il sorriso per far vedere che va tutto bene.

Denzel Washington mi ha detto che nel momento più alto è lì che il diavolo viene a tirarti la manica. Voglio essere come un veicolo dell'amore e voglio ringraziare Venus e Serena e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la vostra storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un premio, un Oscar, ma perché è possibile proiettare luce su tutto il cast, la troupe, su tutta la famiglia Williams. L'arte imita la vita e io forse mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l'amore mi fa fare cose folli. A mia madre, la vita in questo momento è complicata per me. Volevo ringraziarvi per questo onore e questo momento. Ringrazio l'Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco».