Will Smith, Jim Carrey dopo lo schiaffo a Chris Rock: «Disgustoso l'applauso della sala, gli avrei chiesto 200 milioni di risarcimento»

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, in mondovisione durante la notte degli Oscar, continua a far discutere. L'ultimo a prendere posizione è stato Jim Carrey, che ha attaccato l'attore per il gesto d'ira: «Sono disgustato dalla standing ovation. Ho provato la sensazione che Hollywood abbia perso in massa la spina dorsale. Ho pensato fosse un chiaro segnale che non siamo più il club cool della situazione», le sue parole in un'intervista alla Cbs.

Cosa ha detto Jim Carrey

Secondo Jim Carrey, Chris Rock dovrebbe reagire facendo causa a Will Smith: «Avrebbe dovuto essere accompagnato fuori dalla sala. Io avrei annunciato questa mattina che stavo facendo causa a Will Smith per 200 milioni di dollari. Quel video esisterà per sempre. Sarà ovunque. Quell'insulto continuerà davvero a lungo. Puoi urlare la tua disapprovazione dal pubblico, mostrare il tuo dissenso, dire qualcosa su Twitter... Non hai il diritto di salire sul palco e prendere a sberle qualcuno in faccia perché ha pronunciato delle parole».

«La reazione è venuta fuori dal nulla perché Will ha qualcosa dentro di sé che gli causa frustrazione e gli auguro il meglio, davvero - aggiunge Jim Carrey -. Non ho nulla contro Will Smith, ma ha rovinato il momento scintillante di tutte le persone presenti ieri sera. Le persone lavorano duramente per arrivare in quel posto e avere quel momento sotto i riflettori per avere il premio per il lavoro che hanno compiuto così duramente. Si deve affrontare molto quando si è nominati agli Oscar ed è stato davvero egoista rovinare quel momento a tutti», ha chiosato.