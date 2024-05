Eurovision, cosa è successo in finale. Top e flop: l'omaggio agli ABBA (intramontabili), il crollo in classifica di Angelina (choc) e le contestazioni (troppe)

Niente da fare per Angelina Mango. La Noia non ha convinto fino in fondo gli spettatori non italiani dell'Eurovision 2024. Il trofeo è stato conquistato dalla Svizzera con Nemo e il suo brano The Code. Eppure in un primo momento il nostro Paese sembrava molto vicino alla vittoria. Terzo dopo i primi voti e poi quarto nella classifica parziale, quando la Svizzera era ormai destinata al trionfo.

Ma a cambiare le carte in tavola è stato il televoto che ha fatto schizzare verso i primi posti della classifica Israele, Ucraina e Croazia. E ha fatto scivolare l'Italia verso la settima posizione.