“Imbarazziamoci” con Mandrake a teatro: «E' la realtà che racconto che fa ridere, non io»

C'è la signora Maria, il povero papà, il piccolo Giuseppe. Poi ci sono lo “sgamato” Antonio, il suo improbabile padre e tanta altra varia umanità ad animare l'universo colorato di Mandrake, quello della famiglia Imbarazzi. E tutti - guarda caso - hanno una "vaga" somiglianza con lui, Giuseppe Ninno, 39enne brindisino, ex impiegato ormai lanciatissimo non più solo nel mondo dei social network. Uno, nessuno, centomila. Anzi, 2,4 milioni, come il numero dei suoi follower su Tik Tok. Perché quando si parla di lui, è davvero lecito dare i numeri: a partire dai 567 milioni di views su Youtube e 1 miliardo e 32 milioni visualizzazioni complessive dei suoi video.

Da qualche giorno Mandrake - il destino scritto nello pseudonimo, scelto come omaggio all’omonimo personaggio interpretato da Gigi Proietti in “Febbre da cavallo” - ha debuttato a teatro con il suo one man show dal titolo “Imbarazziamoci”: due sold out a Francavilla Fontana e un tour che ora prosegue in Basilicata prima di tornare in Puglia: giovedì 16 maggio al Teatro Kennedy di Fasano e venerdì 17 al Tarentum di Taranto.

Si va avanti fino a gennaio, toccando in autunno anche il Teatro Parioli di Roma.

Un debutto con due sold out, anche per chi fa milioni di views sui social, non è scontato. Se lo aspettava?

«Lo speravo, ma non mi potevo minimamente aspettare quello che sta succedendo. Recitare sui social ed esibirsi dal vivo sono due cose completamente diverse e se la risposta, sui social, è quella che tutti conosciamo, a teatro era davvero un’incognita. Sono felice».

Come nasce l’idea di portare la signora Maria e tutti i suoi altri personaggi in teatro?

«Era nei miei progetti, ma non in questo momento. Diciamo che è stato un colpo di mano del mio manager, Angelo: ha fissato le date senza avvisarmi e a quel punto non potevo più tirarmi indietro. Ora quello che sta accadendo è meraviglioso e lo devo ringraziare anche se quando sono nel backstage sono in preda all’ansia da prestazione. Ma poi salgo sul palco e tutto scompare».

Molti personaggi, ma solo un attore: ha scoperto il segreto per moltiplicare se stesso?

«Provo, nel mio piccolo, a portare in scena tutti i miei personaggi. Nei video mi aiutano il montaggio e i filtri: qui devo andare al risparmio e faccio tutto io, anche l’autista! Insomma, come si fa è un segreto che bisogna venire a scoprire di persona».

Nei suoi sketch c’è molto sud e tanto dialetto: cambierà qualcosa per farsi capire dal pubblico del centro e nord Italia?

«Non cambio niente: come capiscono il romano in Sicilia e il milanese a Roma, così capiranno il nostro dialetto in qualunque città d’Italia. Ho già fatto degli eventi fuori e le risate c’erano, quindi è andata bene».

Tra i suoi fan più accaniti c’è “la nonna”: cosa pensa del suo debutto a teatro?

«La nonna non ha ancora chiaro quello che sto facendo: pensa che a teatro ci sia una commedia e che io sia uno dei personaggi. Verrà a vedermi presto, altrimenti metto un film e le dico che sono io: tanto non capisce...».

Qual è il segreto del suo successo sui social?

«Su questo non ho dubbi: essere se stessi e raccontare la realtà. Come dico sempre, è la realtà che fa ridere, non io. Io la racconto e basta».

Infatti la sua è stata definita proprio “comicità neorealista”. Ma ora che è approdato al teatro, che fine farà la famiglia Imbarazzi?

«Continueremo a vederla sui social e a breve anche su uno schermo più grande di quello del telefonino. Magari al cinema. Poi a giugno sarò in libreria con un libro-game di enigmistica per bambini, a settembre esco con il diario scolastico e l'album di figurine e a dicembre ci sarà l’ormai classico fumetto natalizio. Una marea di cose: ormai sono diventato come l'Eurospin».

L'umorismo è una cosa seria: come le ha cambiato la vita?

«La vita è cambiata da tre anni, da quando ho dato le dimissioni dal lavoro di impiegato per impegnarmi nella scommessa della comicità. Pensavo di lavorare di meno, invece lavoro di più. Ma va bene perché adesso lavoro per me».