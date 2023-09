Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Carla Bruni diva (8), Giorgia Soleri non depilata (6), Vacchi in canotta (0)

Top model, tante influencer e pochi divi del cinema: si potrebbe riassumere così la quarta serata del Festival di Venezia 2023 che scorre senza scossoni, anche dal punto di vista dei look.

Carla Bruni 8

Il dna da top model è sempre quello: classe innata, postura perfetta, shilouette da far impallidire le 20enni. Ammicca, si toglie gli occhiali da sole, fa qualche posa plastica: Carla il red carpet se lo mangia. In Valentino, poi, non puoi sbagliare.

Isabelle Huppert 9

Una cascata di classe ed eleganza, l'attrice brilla in Balenciaga.

A 70 anni è una divinità.

Giorgia Soleri 6

Ci ha tenuto a farci sapere di non essersi depilata le gambe (addirittura con una storia su Instagram) e poi si è presentata sul red carpet con un abito rosso di Vivienne Westwood lungo fino ai piedi. Qui c'è del controsenso. Per chi si chiedesse: chi è? E' l'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Adriana Lima 5

Perché vestirsi da Ferrero Rocher?

Paola Turani 8,5

Finalmente un abito bianco in questa sfilata di look total black. Paola (che di mestiere fa l'influencer) illumina il red carpet con questo outift di Paolo Sebastian Couture.

Cristina Parodi 6

Sfoggia un abito del suo brand Crida, ma l'effetto è piuttosto deludente. Questo black & white effetto bandiera della Juventus non convince. Dieci (ma solo alle scarpe).

Giulia De Lellis 7,5

Less is davvero more. L'influencer, ex concorrente del Grande Fratello, deve aver imparato bene la lezione. L'abito nero senza spalline impreziosito da un choker di brillanti è una scelta di stile perfetta. E brava Giulia.

Beatrice Valli 5

Rimandata invece un'altra influencer (da 3 milioni di follower) che di stile ha ancora molto da imparare. Balze, guanti, rouches, strascico, scollatura esagerata: chi troppo vuole, nulla stringe.

Giacomo Giorgio 7

Ciro è ancora vivo: almeno sul red carpet di Venezia. Con quello sguardo da gangster sfila in Versace. Più che Mare Fuori, noi non riusciamo a tenerci niente dentro.

Gianluca Vacchi 0

Difficile credere che l'imprenditore Vacchi, che balla con schiere di domestici nelle sue ville megagalattiche, non possa permettersi un outfit consono per il Festival di Venezia. I vestiti li ha, solo che sceglie di non usarli. Così si presenta in jeans e canotta attillata. E il motivo ci è oscuro.