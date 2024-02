Sanremo 2024 pagelle look della prima serata: Mengoni icona di stile (10), Emma versione Elodie (8), La Sad aiuto (3)

Sanremo 2024 è partito: la prima serata ci ha proposto un Mengoni elegante come non mai, un paio di look da matrimonio (Sangiovanni e Fiorella Mannoia) e pure qualche flop stilistico (La Sad, i Bunker44). Perfino Amadeus ha rinunciato ai soliti sbrilluccichii e opta per uno smoking bianco (grazie al cielo). Ecco le nostre pagelle dei look.