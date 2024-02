Sanremo 2024, pagelle look serata duetti: Angelina Mango finalmente chic (8), La Sad inquietanti (3), Cuccarini regina dell'Ariston (10)

È la serata più amata di Sanremo 2024 (oltre alla finale, s'intende) quella dei duetti. E la star della serata è lei, la co-co Lorella Cuccarini, che con i suoi look vintage vuole raccontare una storia: sono, racconta, capi d'archivio che erano moderni all'epoca, e restano moderni oggi. A parte questo, alcune certezze: Angelina Mango canta "La Rondine" di suo padre con un look - finalmente - degno di nota, Annalisa indossa le autoreggenti per la quarta sera di seguito. Ecco le nostre pagelle per la serata delle cover.