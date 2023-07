Teatro, musica e cinema all'aperto: ecco cosa fare stasera in Puglia

Teatro, musica e cinema all'aperto: ecco una serie di appuntamenti da non perdere questa sera in Puglia.

Lecce e provincia

Oggi ad Aradeo nella suggestiva villa comunale, lo spettacolo di circo contemporaneo “Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne”. L’appuntamento è previsto per le ore 21.

Sono 23 le tappe en plein air per lo più localizzate nei comuni montani d’Italia con una giovane compagnia di artisti di circo contemporaneo, per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, per i 100 anni dalla sua nascita.

Il progetto è ideato da Paolo Stratta e curato da Paolo Verri, rispettivamente direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo, sostenuto come migliore progetto speciale di circo contemporaneo del 2023 dal ministero della Cultura.

All’interno dello spettacolo prendono vita diverse discipline circensi e riadattamenti della giocoleria in uno scenario che vuole richiamare l’ambivalenza tra cielo e terra, temi molto vividi tra le pagine di Calvino soprattutto nelle Cosmicomiche. Il Collettivo si ispira alla struttura del romanzo “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, libro composto da undici incipit di ipotetici romanzi.

Un faro acceso su un sistema di potere antitetico ad uno Stato di diritto che voglia chiamarsi tale. È la cruda analisi che Alessandro Barbano, giornalista, saggista, già direttore del Mattino e attualmente direttore del Corriere dello sport traccia nel suo ultimo libro dal titolo "L'inganno. L'antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene" e che sarà al centro del dibattito che si terrà oggi alle 20 in piazza San Lorenzo a Lizzanello in un incontro promosso dall'amministrazione comunale nell'ambito della rassegna culturale "Lizzanello incontra". Interverrà il sindaco Costantino Giovannico che introdurrà l'incontro. L'autore dialogherà con l'avvocato Saverio Sticchi Damiani e con il vicedirettore della Gazzetta del mezzogiorno Mimmo Mazza.

Walter Veltroni e Antonella Agnoli oggi a Collepasso per il Salento Book Festival. Appuntamento al Palazzo Baronale dalle ore 20.30. Si parte con la presentazione del libro di Antonella Agnoli “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Laterza). L’autrice, membro della Fondazione Eos (Edison Orizzonte Sociale) e del Cultural Welfare Center, esperta di progetti di rigenerazione urbana, di ripensamento di luoghi culturali e di nuove biblioteche, in questo volume ci conduce in un viaggio attraverso le più innovative biblioteche del mondo, mostrandoci come una biblioteca possa essere uno straordinario fattore di comunità. Incontra l’autrice Eugenio Chetta. A seguire, alle 21.30, Veltroni presenta il libro “Non arrendiamoci” (Rizzoli), tra le cui pagine si svela un’appassionata discussione, guidata da Edoardo Camurri, in cui Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, e il politico, scrittore e regista romano illustrano le molte ragioni per non arrendersi a un mondo che appare sempre più disumano, ma che può essere ancora riscattato da azioni consapevoli. «Non arrendiamoci alla paura, soprattutto alle paure indotte: guardiamo invece in faccia le paure reali, e studiamo strategie per liberarci delle loro cause» il monito. L’incontro vedrà la partecipazione monisgnor Vito Angiuli, vescovo della diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca. Incontra l’autore, Cristiana Caricato.

“Un uomo libero. Ricordando Don Lorenzo Milani”. È il titolo della serata in programma alle 20.30 nel giardino della Casa della Bontà a Guagnano, dedicata al sacerdote di Barbiana, figura di spicco nel panorama religioso e nella storia della pedagogia italiana, organizzata in occasione del centenario della sua nascita.

Dopo i saluti del parroco del paese, don Cosimo Zecca, e del primo cittadino di Guagnano, Francois Imperiale, racconteranno Don Lorenzo Milani e il suo operato indelebile a favore degli ultimi, don Cosimo Posi, teologo, e Giancarlo Canuto, insegnante di Religione. Guiderà gli interventi la scrittrice e giornalista Valentina Perrone. Intermezzi musicali a cura di Anna Pia Mazzeo.

Oggi alle 21.30, presso la rotonda di San Gregorio, Fernando Blasi, in arte Nandu Popu dei Sud Sound System, presenterà il suo ultimo libro “Li menati. Persi tra i semi del peccato” (Edizioni Radici Future). Dopo i saluti istituzionali di Gabriele Abaterusso (Sindaco di Patù) e Ada Bello (Assessora alla Cultura di Patù), dialogherà con l’autore il filosofo Mario Carparelli (Università del Salento).

Taranto e provincia

Walter era un eterno Peter Pan, almeno stando a quanto ha dichiarato suo figlio Simone in una recente intervista. Ma Walter Chiari, protagonista de "Il giovedì" il film di Dino Risi che l'associazione di cultura cinematografica Moonwatchers propone a Statte per la rassegna "Luci dello Stivale" questa sera (alle 21 e all'aperto in largo Lepanto) e per una volta mostra di saper cambiare pelle.

Una raccolta di fiabe della tradizione popolare materana ha ispirato il «Bestiario», spettacolo diretto e adattato da Andrea Santantonio che il Centro di arti integrate Iac presenta a Taranto per la rassegna «In Cortile» del Teatro Crest oggi (ore 20.30) nella parrocchia Sant’Egidio e domani (ore 19) nella parrocchia San Massimiliano Kolbe. In scena ci sono le attrici Nadia Casamassima e Barbara Scarciolla che, con i musicisti Tommaso Di Marzo e Joseph Geoffriau, autori dei brani eseguiti dal vivo, danno corpo, voce e suono a questo spettacolo immaginato proprio come la tipica opera didattica medievale, nella quale le descrizioni delle nature e delle proprietà degli animali venivano utilizzate per ritrovare insegnamenti di ordine religioso e morale. Con la differenza che da questo «Bestiario» sono gli stessi bambini-spettatori a pescare storie e personaggi, tirando a sorte. Protagonisti sono galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole, animali nei quali le due performer si trasformano estraendo da un baule gli oggetti e i costumi per i loro travestimenti. Biglietti 5 euro.

Prosegue il cartellone estivo comunale Vertiginosaemarina. La sezione del teatro per ragazzi prevede sei serate, equamente divise tra il Comune Madre e la Marina. Le rappresentazioni saranno effettuate nell'Anfiteatro in Gravina e sul Lungomare della Marina. Il calendario prevede per oggi e per il 13 luglio, sul Lungomare, la messa in scena rispettivamente della 'Cenerentola' e 'Hansel e Gretel'. Nella stessa data del 13 luglio, nell'Anfiteatro della Gravina, vi sarà la rappresentazione di 'Peter Pan'. Nel medesimo luogo, il 24 luglio, 'Il Principe e il Povero'; mentre il successivo 26 luglio, sul Lungomare, 'Circus Pinocchio'. La rassegna è organizzata e curata dal Marameo Puglia Festival, in collaborazione con le compagnie teatrali Malaluna Teatro APS e Molino d'Arte.

Il professor Rosini è l'ospite questa sera dell'estate VertiGinosa e Marina, singolare, originalissima definizione di una bella stagione da passare sulle rive di uno dei mari più puliti d'Italia. Appuntamento alle 21 in piazza IV Novembre, appunto a Ginosa, dove la rassegna organizzata dal Comune prende forma in un concerto, approntato dall'associazione Centro Studi Musicisti Jonici, con Mario Rosini e la Dolphins Jazz Orchestra.