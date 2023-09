Sylvester Stallone cittadino onorario di Gioia: show per i fan con la sciarpa "Forza Bari"

"Rocky, Rocky, Rocky": così è stato accolto Sylvester Stallone dalla folla a Gioia del Colle che lo ha aspettato per tutto il pomeriggio in attesa del conferimento della cittadinanza onoraria.

Folla dei fan in delirio

Tanti i fan che indossavano anche le magliette con il suo volto. L'attore si è poi diretto verso il civico 49, in piazza XX settembre, dove abitavano i nonni Silvestro Stallone e Pulcheria Nicastri. E da lì si è affacciato con il sindaco Giovanni Mastrangelo esibendo anche uno striscione "Forza Bari".

Selfie e autografi

Stallone ha salutato il pubblico fermandosi per selfie e autografi. "So good to be here", queste le sue parole. Poi, in piazza, la cerimonia alla presenza del fratello Frank e di sua moglie Jennifer Flavin.