È morto Mikahil Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica. Nel 2003 era diventato cittadino onorario della Grecìa salentina

Mikhail Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto all'età di 91 anni. Lo ha annunciato il Central Clinical Hospital della Russia, dove era ricoverato. "Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia, Mikhail Sergeyevich Gorbaciov è morto", recita il comunicato diffuso dal nosocomio e riportato dalla Tass.

Il filo rosso tra il premio Nobel e il Salento: dal 2003 era cittadino onorario della Grecìa

Mikhail Gorbaciov, premio Nobel per la Pace, era diventato cittadino onorario della Grecìa salentina con una cerimonia svoltasi l'8 agosto 2003. All'ex presidente dell'Urss, che aveva trascorso le sue vacanze a Castro, in provincia di Lecce, l'Unione dei dieci Comuni aveva conferito il riconoscimento per l'impegno che il padre della perestroika ''ha profuso per il suo Paese e il mondo intero nel nome della pace e della diversita' come confronto, per aver dato vita con il suo impegno e la sua opera, ad un nuovo equilibrio mondiale, fondato sulla liberta' dei popoli, sull'abbattimento delle barriere, sul superamento della logica dei due blocchi e sulla fine della Guerra Fredda''.