Puglia, cittadinanza onoraria per Julian Assange nel Comune di Lucera

La città di Lucera, in provincia di Foggia, è il primo comune italiano a concedere la cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange, fondatore dell'organizzazione Wikileaks, detenuto in Gran Bretagna dal 2019 e ora a rischio concreto di estradizione negli Stati Uniti, dove rischia la condanna per reati di spionaggio.

Una "piccola iniziativa", quella del comune del Foggiano, sostenuta da undici consiglieri che hanno approvato la mozione che ha visto l'astenzione dei soli rappresentanti della lista emilinana Con e del consigliere regionale del Misto Antonio Tutolo.

L'elogio della moglie Stella Morris



La scelta del consiglio comunale pugliese è stata elogiata da Stella Morris, compagna di Assange. Da più parti si invocano iniziative anche simboliche, per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso del giornalista che, secondo il comitato Free Assange, “ha rivelato gli orrori delle guerre occidentali", tra Iraq e Afghanistan, "pubblicando documenti di interesse pubblico", spiega la direttrice del settimanale Left, Simona Maggiorelli.