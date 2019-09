Grazie per tutto l'amore. Ha risposto così ai tantissimi che in queste ore le hanno voluto dedicare un pensiero, Emma Marrone. Da ieri, dopo l'annuncio di uno stop per motivi di salute, non si fermano le attestazioni di stima e di affetto alla cantante da parte di colleghi, amici e anche di molti fan. «Siamo con te», «Ti aspettiamo più forte di prima», «Sei una guerriera supererai anche questo piccolo ostacolo». Emma non ha reso noto il suo problema di salute. Esattamente come accadde dieci anni fa. La sua contro il cancro partì praticamente in contemporanea con l’inizio della sua carriera, alla vigilia del suo provino per entrare nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, il talent musicale targato Mediaset che di fatto la presenterà al grande pubblico. In quell'occasione, la cantante chiese espressamente che non se ne facesse alcun cenno. Alla fine vinse la battaglia sia conro il male che per il successo, arrivando prima.

L'annuncio della cantante è arrivato all'indomani della presentazione del nuovo singolo, scritto per lei da Vasco Rossi, "Io sono bella". E nel bel mezzo della sua tournèe che in questi giorni avrebbe dovuto toccare Malta.

Emma Marrone si ferma: «Ho un problema di salute, tornerò». E annulla il concerto a Malta

Emma, la lettera di Maria De Filippi: «Per te ci sarò sempre, ti voglio un bene dell'anima»



La notizia del ritiro di Emma ha colto di sorpresa un po' tutti, suscitando reazioni di solidarietà in Rete e sui principali social. "Forza Emma" è diventato in poche ore uno dei trend topic di Twitter. Il nome della cantante è tra i risultati di ricerca più ricercati di Google.Il post Instagram con cui Emma ha annunciato il ritiro viaggia sui 350mila likes. In tantissimi le stanno augurando forza e pazienza. Sotto il post sono comparsi molti commenti di incoraggiamento da parte di amici e colleghi. «Lo sappiamo che andrà tutto alla meraviglia e si tornerai ancora più forte perchè ti conosciamo bene», ha scrittoAlessandra Amoroso. «Sei pura energia. Bella dentro», ha invece commentato l'attrice Isabella Ferrari. «Ci vuole coraggio e tu ne hai da vendere. Non mollare, né ora né mai», è stato l'invito della collegaGiorgia. I messaggi sono arrivati anche da altri artisti e personaggi della tv: Elena Santarelli, Nek, Giorgio Pasotti, Giusy Ferreri, Luciana Littizetto, Laura Pausini, Michelle Hunziker, PaolaTurci e Simona Ventura. Un elenco che non sembra destinato a esaurirsi.

Tra i tanti messaggi di solidarietà che sta ricevendo Emma Marrone uno dei più emozionanti è sicuramente quello che Maria De Filippi ha postato su Facebook. La conduttrice di Amici ha ripercorso il rapporto decennale che ha con la salentina, e l'ha fatto con una lettera.Anche Radio Italia, l'emittente che aveva già in calendario la partecipazione di Emma Marrone al concerto del 4 ottobre sull'isola di Malta, non ha fatto mancare il suo sostegno: «Cara Emma, tanti auguri, ci saranno nuove occasioni e noi ti aspettiamo presto. Radio Italia è sempre al tuo fianco!

Il sostegno arriva anche da un programma televisivo di successo, che prova a strappare un sorriso alla cantante salentina . «Noi de Le Ienefacciamo un grandissimo in bocca al lupo a Emma, ricordando quando l’abbiamo fatta ridere con lo scherzo di Niccolò Torielli».



