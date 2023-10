Toni Servillo, Marco D'Amore e Giorgio Pasotti oggi a Gallipoli per Season, il festival sulle serie tv

Season, International series festival: e Gallipoli diventa una piccola Hollywood. Una tre giorni, quella della rassegna dedicata alle fiction televisive e ospitata da Borgo Rosso Terra che, iniziata ieri, si concluderà sabato e chiuderà definitivamente i battenti domenica quando andranno via anche gli ultimi attori. Si parla di attori di serie molto amate dagli aficionados delle serie tv, che in questi giorni percorreranno le strade salentine, aletine e gallipoline, in particolare quelle del centro storico, per la gioia degli appassionati e delle appassionate che già ieri sera hanno potuto ammirare i loro attori preferiti delle serie tv spagnole. Ieri infatti a Borgo Rosso Terra, ad Alezio, sono arrivati i protagonisti di molte serie spagnole, tra cui la gettonatissima "Casa di carta" una serie tv programmata per Netflix e diventata un vero e proprio must di gran successo. E proprio ieri sera, gli attori spagnoli Harlys Becerra di Vis a Vis, Teresa Riott di Valeria e Mario De la Rosa de La casa di carta, dopo l'apericena delle 19 a Borgo Rosso Terra, tutti insieme appassionatamente hanno trascorso una splendida serata al Blanc, nel centro storico gallipolino.

Un'occasione eccellente anche per sbirciare tra gli antichi palazzi e le corti dove non sono mancati i fans che avendoli riconosciuti hanno chiesto loro il classico autografo o il selfie di rito. Oggi per loro invece un piccolo tour dal momento che il gruppo degli attori spagnoli, proprio questa mattina, andrà in visita al Santuario di Santa Maria della Lizza in Alezio.

I big in arrivo

E quella di oggi sarà proprio la giornata clou, quando in terra aletina arriveranno anche Fabio Troiano, Toni Servillo, Marco D'Amore, Giorgio Pasotti, reduce dall'interpretazione di Ettore Fieramosca nella rievocazione della Disfida di Barletta di qualche giorno fa, ma anche i giovani Giovanni Nasta e Giovanna Sannino di Mare Fuori.

Durante la giornata sono previsti una serie di talk all'interno di Borgo Rosso Terra e due eventi all'interno del Teatro Garibaldi nel centro storico gallipolino. Dalle 18 alle 19, infatti andrà "in scena" il talk che vede protagonista Marco D'Amore mentre dalle 19 alle 20 quello con Toni Servillo. Ambedue risponderanno alle domande di alcuni giornalisti. Subito dopo non potrà mancare il giro turistico per il centro storico e anche qui gli autografi e i selfie si sprecheranno. Fino all'ora di cena che, tranne variazioni dell'ultimo minuto, sarà anche oggi a Borgo Rosso Terra. La giornata di domani si svilupperà sempre più o meno con lo stesso copione tra interviste ma anche momenti di completa libertà degli attori, qualcuno dei quali sceglierà probabilmente di andare a godere del mare sulla costa ionica, qualcun altro invece, così come accaduto ieri, sceglierà la piscina di Borgo Rosso Terra. Il tutto in attesa della cena di gala prevista per domani sera.

