Da Lolita Lobosco al Salento in "Un'estate fa": ecco le fiction del momento ambientate o girate in Puglia

Da Lolita Lobosco, che racconta l'immagine più bella di Bari, a "Un'estate fa", al via oggi su Sky, dove invece il Salento finisce in vetrina. La Puglia sempre più terra di fiction e di serie tv. Diverse quelle ambientate qui, ma sono in mostra anche gli autori dei romanzi a cui le serie si ispirano (Gianrico Carofiglio, ad esempio, debutterà a breve su Rai 1 con il Maresciallo Fenoglio). E gli attori e le attrici, tra cui la foggiana Giannetta, protagonista con Blanca (al via ieri sera, sempre su Rai 1).

Ecco la lista delle fiction che raccontano la Puglia o che ne hanno i semi all'interno.

