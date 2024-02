Un sarto pugliese protagonista a Sanremo: lo show di Ruggiero Delvecchio fa il giro del web

Un pugliese, originario di Margherita di Savoia, ieri sera ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo. Si chiama Ruggiero Delvecchio, sarto in pensione, 83 anni alle spalle, già protagonista da diversi anni del programma Viva Rai2 di Fiorello e, in precedenza, anche di “Edicola Fiore”. A conoscerlo molto bene non sono solo gli affezionatissimi di Fiorello ma anche i suoi compaesani che ieri, quando lo hanno visto in prima serata sul palco dell’Ariston, sono rimasti tutti sorpresi nel ritrovarlo anche ad aprire l’evento tv italiano più atteso dell’anno.

L’orgoglio salinaro è circolato sui vari profili e gruppi social, in un tam tam di commenti e ricondivisioni della sua performance, durante la quale ha anche accennato il canto del tormentone dell’estate, Italodisco dei The Kolors, in una simpatica versione da lui “rivisitata” per l’occasione.