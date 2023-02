Sanremo, Al Bano conquista tutti e i meme diventano virali. Le foto

Al Bano è intramontabile. A quasi 80 anni (con tanto di torta per il compleanno prossimo), strega Sanremo con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Circa mezzora di show nella seconda serata, con picco di ascolti in un'edizione che già di per sé ha uno share altissimo. Il cantante di Cellino San Marco, icona della musica italiana, canta alcuni grandi classici del suo repertorio, mette in mostra la voce, duetta con gli altri due mostri sacri del panorama canoro nazionale, poi si lascia andare ad alcune flessioni prima di salutare il pubblico dell'Ariston. E sui social è Al Bano-mania. Meme divertenti, alcuni irriverenti, che sono già diventati virali. I più frequenti quelli sui tre, ma non mancano le flessioni. È l'argomento del giorno.