Morandi, Al Bano e Ranieri per la prima volta insieme sul palco. E il cantante di Cellino spegne 80 candeline

Uno in galleria, l'altro in platea e l'altro fa il suo ingresso dalle scale: guai a chiamarli vecchie glorie. Hanno infiammato il pubblico dell'Ariston Gianni Morandi - anche questa sera al fianco di Amadeus nella conduzione - Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi. Loro, che di Sanremo ne hanno fatti tanti, ancora un po' emozionati per la partecipazione al Festival, sebbene non in gara.

L'esibizione

"Una pagina di storia della musica", l'ha definita Amadeus. Del resto, sul palco sono comparsi "tre giganti". Gianni Morandi ha cantato uno dei suoi pezzi forti, "In ginocchio da te" dalla galleria del teatro. Subito dopo Ranieri, in platea, ha cantato "Vent'anni" e infine Al Bano ha cantato "Nel sole". Ed è stata standing ovation.

Il trio insieme per la prima volta

Un bel medley sul palco con Morandi che ha cantato "Andavo a cento all'ora", Ranieri con "Se bruciasse la città" e Al Bano con "Mattino". Un lungo viaggio nella storia della musica: seguono Ranieri con "Rose Rosse", Morandi con "Scende la pioggia" e ancora Al Bano con "Felicità".

Albano spegne 80 candeline

Quattro torte sul palco per Al Bano che all'Ariston ha festeggiato i suoi "quattro volte vent'anni" prima di cantare ancora insieme ai "colleghi" "Il nostro concerto".