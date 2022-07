Da Myss Keta e Melanzane in festa: tutti gli appuntamenti di questa sera in Puglia

Dai live alle sagre di paese passando per la musica classica e gli eventi per i più piccini. Ecco tutti gli appuntamenti per trascorrere in allegria anche questa sera - venerdì 29 luglio - in Puglia

Lecce e provincia

Il club itinerante di Myss Keta, l’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato, arriva oggi al Parco Gondar di Gallipoli per il Sottosopra Fest. Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, la divina Myss proporrà i brani di “Club Topperia”, il nuovo album.

Torna questa sera la 20esima edizione di Marangiane in Festa, l’atteso appuntamento dell’estate che a Castrì di Lecce che si trasforma in una grande festa sia per gli attivissimi volontari della Pro Loco che per i tanti visitatori che ogni anno non mancano di parteciparvi. La melanzana è la protagonista assoluta, in tutte le sue squisite declinazioni: da oggi a lunedì 1 agosto, Piazza Paperi ospita svariati stand dove degustarla in varie forme, dalle polpette alla parmigiana, dalle sagne ‘ncannulate con impasto di melanzana agli involtini. Quattro serate di gusto, allegria, divertimento con tanta musica: si parte con Stella Grande, dal 2004 voce dell’Orchestra de La Notte della Taranta.

Dall’elegante Palazzo Gaetani (fine 800) al Castello Aragonese ( fine XV sec.), passando dal monastero dei Domenicani, oggi sede del Municipio, con l’adiacente parrocchiale Madonna del Rosario, fino alla chiesa Matrice, dedicata alla Madonna Assunta; Martano riprende il suo originale appuntamento di ogni anno con la sua storia. Da oggi e sino a domenica a partire dalle 20 e sino a mezzanotte va in scena “Cortili Aperti 2022”.

Prende il via questa sera la seconda edizione della “Notte di mezza estate” a Galatone, il format ideato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Unione Commercianti e la Pro loco per far vivere alla città una lunga serata di shopping, divertimento, cultura e relax lungo le vie principali cittadine.

L’Associazione Commercianti, Imprenditori ed Artigiani di Casarano anche quest’anno ha organizzato la “Festa nel Borgo” che si terrà da oggi a domenica nelle strade del centro antico della città. Saranno tre giorni all’insegna dello spettacolo con l’intento di ravvivare e scoprire i posti più nascosti del centro sconosciuti anche agli stessi casaranesi. Stasera musica con “Antonio Amato Ensemble”.

Taranto e provincia



Stasera alle 20, allo Yachting Club di Taranto, altro appuntamento con il Magna Grecia Festival. In programma “Lirica sotto le stelle”, le più belle arie pucciniane con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa, con Francesca Manzo, soprano, e Gustavo Castillo, baritono Biglietti 5 euro, acquistabili anche on-line: eventbrite.

I fedelissimi del Festival della Valle d’Itria questa sera hanno due possibilità: o fermarsi a Martina Franca dove al teatro Verdi, alle 21, si replica “Il Xserse” di Francesco Cavalli o raggiungere la vicina Crispiano dove sempre alle 21 si celebra “Il canto degli ulivi” con la seconda parte, per quest’anno, del progetto messo in atto da tempo: trasferire la musica e il canto negli spazi delle antiche masserie. La scelta è caduta sulle secolari pietre circondate da 30mila alberi di ulivo della Masseria del Duca.

Brindisi e provincia

Si scrive “Words”, si legge cultura delle parole, tutte quelle che si rendeono necessarie per raccontare le persone che si “nascondono” dietro i personaggi del mondo dello spettacolo ospiti della città di Mesagne: quattro appuntamenti, quattro nomi sinonimi di musica, letteratura, teatro e cinema, cabaret. La prima ‘chiacchierata’ sarà questa sera con Dario Vergassola, attore, autore, cantautore con la passione ricambiata per la televisione, la radio, il teatro e l’editoria: l’artista domani, a partire dalle ore 19, sarà a Mesagne in Piazza Commestibili e risponderà alle domande che gli rivolgeranno Cosimo Saracino e Carmelo Grassi.

E sempre a Mesagne nuovo appuntamento con la rassegna “Appia in Tabula” alle 22.30. Protagonista al parco archeologico Muro Tenente (al confine fra i territori comunali di Mesagne e Latiano) Paolo Benvegnù. L’artista nasce a Milano nel 1965 e inizia la propria carriera di cantante e autore con gli Scisma (1993-2003).

Bari e provincia

Stasera alle ore 21.30, a Mola di Bari, all'arena Castello, in direzione lungomare, l'associazione Agimus presenta, per l'omonimo Festival, il concerto di Tosca che , con la sua voce suadente, intratterrà il pubblico con le note ispirate al suo ultimo album, Morazeba. L'ingresso è a pagamento: 15 euro in platea, 10 in gradinata e 5 ridotto.

Ad Altamura, invece, continua il festival "Suoni della Murgia", rassegna musicale giunta alla sua ventunesima edizione. Questa sera alle ore 20.30, ad esibirsi, sarà Ars Vulgaris in una sorta di viaggio tra Mediterraneo, Europa dell'est e Balcani. Un'ora dopo, invece, spazio al Trio Live Electronics.

A Rutigliano, per la rassegna "A suon d'estate", è tutto pronto per il concerto dei Yaraka: l'appuntamento è fissato in Piazza Colamussi. L'ingresso è gratuito.