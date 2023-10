Territorio di cronaca e di poesia, il Sud ha da sempre rappresentato una feconda fonte di ispirazione per quanti – artisti e intellettuali in particolare – hanno rivisto in questa terra il fascino di un’arcadia persistente e perduta allo stesso tempo. “Un paradiso abitato da diavoli”, come lo avrebbe consacrato Benedetto Croce, rielaborando con la sua affabile ma mai conciliante dottrina un’immagine che, dal Medioevo in poi, avrebbe goduto di incredibile fortuna.

Raccontare il Sud e farlo ripercorrendo alcune delle pietre miliari della cinematografia contemporanea è quanto si propone l’incontro che si è tenuto ieri sera, a partire presso il cinema multisala Galleria di Bari. “I Sud al cinema in tre film”: questo, il titolo dell’evento, che rientra nell’ambito della manifestazione Punto Sud, un’iniziativa ideata e organizzata dagli Editori Laterza e da Svimez , e che intende elaborare una riflessione critica, documentata e partecipata sul Meridione d’Italia.

La serata, introdotta dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, ha visto la proiezione delle pellicole Viaggio in Italia di Roberto Rossellini (1954); Ricomincio da tre di Massimo Troisi (1981) e infine il lungometraggio di Alessandro Piva, Lacapagira (1999).

Tre film (che saranno invece proiettati questa sera dalle 21) utili a raccontare con sguardi differenti per epoca, luogo e contesto, una parabola così ampia e contraddittoria, impossibile da riassumere e restituire altrimenti.

Risulta d’altra parte difficile negare quanto il modo di narrare il Sud, nel corso degli anni, abbia contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del dibattito culturale e politico nel panorama nazionale (e non solo). Dopo la chiusura della parabola fascista, fin dagli anni del secondo dopoguerra, il meridione ha rappresentato per autori italiani e stranieri il soggetto privilegiato di una ricerca che, spingendosi spesso oltre i confini di un culto meramente estetico, ne ha fatto trama di questioni iconografiche e problemi antropologici.

Partendo dai documentari di Ernesto De Martino, passando per i reportage fotografici di Seymour e Cartier-Bresson, fino alle pellicole firmate da autori come Pasolini e Visconti, il Sud è diventato protagonista di un’archeologia dello sguardo che ha conosciuto solo grazie al cinema la possibilità di essere raccontata non solo nei suoi sedimenti cristallizzati nel tempo ma anche nel suo lento muoversi e graduale evolversi.

