Musica live, flamenco e jazz. Ecco cosa fare questa sera in Puglia

La musica live protagonista stasera nel Salento. Il flamenco incanta lo Ionio. Sono tanti gli appuntamenti in Puglia: ecco cosa fare questa sera 14 luglio.

Bari e provincia

Prende il via a Capurso una tre giorni di grandi eventi in occasione della ventesima edizione del Multiculturita Summer festival. L'ospite d'onore della serata sarà la cantante Chiara Civello, domani, invece, spazio a Roberto Vecchioni per poi concludere sabato con Raphael Gualazzi. A partire dalle ore 21, tre concerti di fama internazionale. Appuntamento presso il sagrato reale della basilica Madonna del Pozzo. Per info contattare il numero 0805127645.

A Monopoli, nel castello di Santo Stefano, invece, la guest star sarà Richard Galliano, l'artefice del rilancio della fisarmonica come strumento di capacità espressive. Comincerà così, quindi, il "Ritratti Festival". Per info 3802184508.



A Bari, infine, serata conclusiva dell'Art Nouveau, giunta alla sua quarta edizione. Un ricco programma alla ricerca dei monumenti in stile liberty della città.

Brindisi e provincia

"Io, Domenico e me". Prima nazionale questa sera alle 21 nell’Arena Cinema Massimo a Campo di Mare, (San Pietro Vernotico) della presentazione del libro di De Matteis.

A Ceglie, alle 19, prende il via Festival dei giochi. Da via Beato Angelico partirà con il Corteo del Piccolo Popolo la tradizionale parata guidata dal capobanditore che tra musicisti, giocolieri e bambini percorrerà le vie del paese conducendo i partecipanti prima in Piazza Plebiscito per la storica consegna delle chiavi della città, fino ad arrivare in Piazza San’Antonio, dove la Cerimonia Inaugurale darà realmente il via alla “tre giorni di giochi”.

Lecce e provincia

Il Festival “Col favore di Minerva” del Castello di Tutino ospita Fanfara Station (Marzouk Mejri: voce, percussioni, fiati tunisini, loops station; Charles Ferris: tromba, trombone e loops station; Ghiaccioli e Branzini: elettronica e programming). Dopo il concerto dj set a ingresso libero di Ghiaccioli e Branzini (ingresso 10 euro, prenotazioni al 3890974212, dalle 23.30 ingresso gratuito).



Musica protagonista anche all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto: l’uliveto nelle campagne del comune griko accoglierà Mino De Santis e Massimo Donno con “La novella quasi buona”. Gli artisti proporranno un viaggio nei vangeli, tra il sacro e il profano, tra le figure raccontate da Fabrizio de André nell’album “La buona novella” (1970) coinvolgendo altri personaggi descritti dalla penna di Mino de Santis. Un percorso a due voci e due chitarre, per storie sempre attuali, complicate, pungenti.



Infine all’Hambirreria Fuori Posto di Ruffano prosegue “Break the rules”, la rassegna, diretta da Claudio “Cavallo” Giagnotti, Francesca Kee Ciardo e Alpaca Music, che proporrà dj set e concerti per tutta l’estate. Alle 22 (ingresso gratuito, info e prenotazioni al 3204947462) appuntamento con la musica anni ‘90 dei Sudoers. Dagli Eiffel 65 a Gigi Dag, dai Beehive a Neja, la band ripropone le hits più tamarre del decennio rivisitate in chiave rock riportando in vita walkman, super santos e i gettoni delle sale giochi.

Tornano a Nardò “I Giardini del Vintage”. Da oggi e fino a domenica 24 luglio all’Oasi Tabor, in località Cenate, la nona edizione della mostra-mercato di collezionismo e antiquariato e modernariato. L’ingresso è gratuito. Orari di apertura al pubblico: 10-13.30; 17-23.30.

Taranto e provincia

Chitarra flamenco e percussioni con Carlos Pinana e Miguel Orengo sul palco, questa sera alle ore 21.00 al Castello Aragonese, nell’ambito del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” che vede la direzione artistica del Maestro Maria Ivana Oliva. Oltre al concerto, anche stasera, nella biblioteca del Castello Aragonese di Taranto, sarà possibile visitare la mostra “Daniel Fortea (1878-1953)” dedicata al celebre chitarrista spagnolo e riguardante riproduzioni di manoscritti e documenti del musicista. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con informazioni al numero 347.1790060.

Si terrà oggi al Canneto Beach l’appuntamento con l’autrice Marina Uttieri che presenterà il suo ultimo libro “Panta Rei. Tutto scorre” edito da Sogni di Carta. Moderano l’evento: Antonella Montanaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Taranto e Arturo Guastella, giornalista e scrittore. Ingresso libero ore 20.00 - Inizio ore 20.30 - Infoline 348.1532197 La registrazione è obbligatoria compilando il form sul sito www.bccsanmarzano.it.

Si svolgerà questa sera il primo dei tre concerti di ‘Swing e Jazz nella Terra delle Gravine’.

I successivi appuntamenti di terranno il 21 e 28 di luglio. Alla rassegna si avvicenderanno grandi musicisti e si terrà in luoghi identitari di Ginosa: Sagrato Chiesa Matrice, Anfiteatro del Casale, Largo San Giovanni. Al via con Mauro Porro e la sua band Benny Rides Again Project: si potrà ascoltare musica di alta qualità, gratuitamente. Le note diffonderanno sonorità a partire dalle ore 21.