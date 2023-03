Notte della Taranta 2023, sarà Fiorella Mannoia il maestro concertatore

Sarà Fiorella Mannoia il maestro concertatore della Notte della Taranta 2023 prevista per il 26 agosto a Melpignano, dopo il successo dello scorso anno con circa 200mila presenze. Mannoia avrà il compito di «coniugare il passato al futuro attraverso lo sguardo delle donne», secondo quello che sarà il filo conduttore di questa edizione del festival dedicato alla cultura popolare, partendo dalla tradizione musicale del Salento. Nell'edizione 2023 la ricerca tematica del concertone sarà focalizzata sulle parole dei testi popolari esaltando la poetica dei versi attraverso l'interpretazione della maestra concertatrice che dialogherà con i 21 componenti dell'Orchestra Popolare e gli ospiti italiani e internazionali.

Un ritorno sul palco di Melpignano

E' la quarta donna, dopo Carmen Consoli, Andrea Mirò e Madame, a dirigere il grande evento live. Ma per Fiorella Mannoia sarà un ritorno nel Salento: nel 2016 l'artista prese parte al concertone insieme a Nada e Tosca. Un'edizione al femminile che vide maestro concertatore Carmen Consoli. Sul palco di Melpignano, Mannoia propose "La Cardilleddha", canto di critica alla pratica di crescere le ragazze in età da marito in una gabbia dorata, e "Lu Zinzale", una rumba salentina che rappresenta la metafora di un matrimonio in un ambiente povero, esempio, tra l'altro, di una musica importata da emigranti che una volta tornati in terra salentina hanno portato i ritmi sudamericani.